Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ara transfer döneminde piyasaya girme ihtimali hakkında konuştu ve Barcelona ile Real Madrid'le rekabeti sürdürebilmek için kadronun güçlendirilmesi gerektiğini kabul etti.

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Simeone'nin, Atletico Madrid'in LaLiga'nın 14. haftasında yarın, cumartesi günü Elche ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar Sport gazetesi tarafından yayımlandı.

Ocak ayında herhangi bir transfer beklentisi olup olmadığı sorulan "Cholo" net konuştu ve kulübün Sportif Direktör Mateu Alemany ile birlikte bu yönde çalıştığını vurguladı.

Simeone, "Çalışmak ve gelişmeye devam etmek için onunla konuşuyoruz. Kulübün imkânları doğrultusunda, ama evet, oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

Arjantinli teknik adam, yeni oyuncu transferlerinin Atletico Madrid'in puan tablosunun üst sıraları için verilen mücadelenin içinde kalması açısından önemli olacağını düşünüyor.

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Takımın ilk iki sıradaki ekiplere daha da yaklaşıp yaklaşmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bunu sezonun sonu ve oynanacak maçlar belirleyecek. Şu an bulunduğumuz konumun yakınında kalmaya devam edebilmek için kadromuzu güçlendirmemiz gerektiği açık, aksi halde işimiz çok zorlaşır."

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Barcelona ve Real Madrid'in sergilediği istikrar da basın toplantısında gündeme geldi.

LaLiga şampiyonluğu için 100 puan toplamanın gerekebileceği ihtimali sorulduğunda Arjantinli teknik adam, ne olabileceğine dair tahminde bulunmayı reddetti: "Hiçbir fikrim yok, açıkçası hiçbir fikrim yok. Kaderi bir tek Allah bilir, O'na sormamız gerekiyor."

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Daha ilerisini düşünmeden önce Simeone, tüm dikkatini Elche maçına vermek istedi.

Takımının deplasmandaki performansının iç saha maçlarına kıyasla ne kadar güven verdiği sorulan Arjantinli çalıştırıcı, bu konudaki açıklamasını Getafe maçının ardından zaten yaptığını hatırlattı.

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Simeone, "Bunu Getafe maçından sonra zaten açıkladık. Şimdi aklımızda Elche var. Kendi sahasında iyi sonuçlar alamadı ama iyi mücadele eden, iyi maçlar çıkaran ve kazanabileceği ya da berabere kalabileceği karşılaşmalar oynayan bir takım. Maçı, rakibe zarar verebileceğimizi düşündüğümüz yöne çekmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Simeone ayrıca rakip takımdan, Atletico Madrid'deki dönemlerinden tanıdığı iki oyuncuyu, Germán Valera ve Morcillo'yu övdü.

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Valera için "Harika bir seviyede oynuyor, çok gelişti ve kendine alışkın olduğu yeni pozisyonlar yarattı. Çalışkan ve hızlı bir oyuncu. Onu küçük yaşından beri tanıyorduk. Buradan geçen oyunculara her zaman en iyisini diliyoruz" dedi.

Morcillo hakkında ise oyuncunun yeteneklerine ve Elche'ye katkısına dikkat çeken Simeone, "Mücadeleci ruha sahip, çalışkan ve hareketleri ile pozisyon almayı okumakta zeki bir oyuncu. Elche'ye büyük katkı sağlıyor. Yarın karşılaşacağız ve selamlaşacağız" diye konuştu.

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"Cholo", gelişimi ve takımdaki rolü sorulan Jonathan David hakkında da konuştu. Arjantinli teknik adam, forma şansı bulamadığı zamanlarda bile golcü oyuncuya güvenmeye devam ettiğini vurguladı.

Simeone, "Başından beri, bazı maçlarda forma giymediği zamanlarda bile bize fayda sağlayan ve yardımcı olan bir oyuncu. Topsuz oyunda iyi hareket ediyor ve ihtiyaç duyduğumuz koşuları var. Sırası geldiğinde, buraya geldiğinden beri en iyi dönemlerinde gösterdiği performansı ortaya koymasını umuyorum" dedi.

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Basın toplantısında ilgi gören bir diğer isim ise Mendoza oldu. Teknik adam, oyuncunun gelişimini olumlu değerlendirse de Atletico Madrid'in gerekliliklerine uyum sağlamasının biraz zaman aldığını kabul etti.

Simeone, "Gelişmeye devam ediyor. Onun için büyük bir değişimdi. Hem maçlarda hem de antrenmanlarda bugün gösterdiği seviyeye ulaşmak için gereken tempoyu ve gücü kazanmakta başta zorlandı. Rekabet etmek için daha iyi donanımlarla gelebilmek adına yaz boyunca kendini iyi hazırladı. Kalitesi var ve rekabet edebilmek için oyunundaki yoğunluğu artırmaya devam etmesini umuyorum" şeklinde konuştu.