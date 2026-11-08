Atletico Madrid teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone, bu akşam Pazar günü oynanacak Barcelona maçına yönelik hazırlıklar hakkında konuştu. Simeone, Katalan ekibinin uyguladığı yüksek baskıyla başa çıkmada Koke'nin ilk on bire dönmesinin önemini vurgularken, beklenen karşılaşmada "Metropolitano" sahasındaki taraftarların belirleyici rolüne de dikkat çekti.

Maç öncesi yaptığı basın açıklamalarında Simeone, Koke'yi en baştan oyuna sürmenin, Atletico Madrid'e oyun kuruluşunda sükûnet kazandırmayı ve Barcelona'nın baskısıyla başa çıkmayı amaçladığını belirterek şunları söyledi: "Maça bu şekilde başlayabileceğimizin farkındayız ve baskı yapmayı çok iyi bilen bir rakip karşısında Koke'nin sahip olduğu oyun sükûnetini bize vermesini istiyoruz. Bizi tetikte kalmaya iteceğini biliyoruz."

Galibiyet elde edip İspanya Ligi'nde liderliğe oturma ihtimaline ve müsabakadaki 345. zaferine ulaşarak La Liga tarihinin en çok galibiyet elde eden teknik direktörü olmasına ilişkin ise Arjantinli teknik direktör, aklını bu rakamlarla meşgul etmediğini belirterek şunları söyledi: "Bunu düşünmüyorum, maçı düşünüyorum. Bundan sonra ne gelirse hoş geldi."

Simeone, maç öncesinde Atletico Madrid taraftarının önemine övgüde bulunarak, taraftarın kendi sahalarında takımın performansı üzerindeki sürekli etkisini vurguladı ve şunları söyledi: "Taraftarımız kendi sahamızda oynadığımızda her zaman belirleyici ve etkili oluyor."

Ligin 46 golle en güçlü hücumuna sahip Barcelona ile kalesinde yalnızca 8 gol görerek en iyi savunmaya sahip olan Atletico Madrid arasında beklenen hücum mücadelesine gelince, Simeone, Katalan ekibinin hücumunu durdurmayı istisnai bir meydan okuma olarak ele almayı reddetti.

Atletico'nun teknik direktörü şunları söyledi: "Hayır, bu sadece bir maç, önemli ve heyecan verici bir maç. Takımın sahip olduğu potansiyeli göstermek için muhteşem bir fırsat ve bunu sahada kanıtlayabilmeyi umuyoruz."