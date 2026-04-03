Simeone, Barcelona ile Atlético arasında 11 gün sürecek mücadelede Flick'i gözlüyor

İspanyol Diego Simeone ve Alman Hansi Flick, en heyecanlı ve sık karşılaşılan düellolarından birine hazırlanıyor. İki teknik direktör, sadece 11 gün içinde üç kez karşı karşıya gelecek ve bu kritik maçlar dizisi, Barcelona'nın La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyebilir.

İki teknik direktör arasındaki rekabet yıllar önce başladı. Simeone, Flick'in bugüne kadarki en sık karşılaştığı rakibi olarak öne çıkıyor. İkili 9 kez karşı karşıya geldi; bu maçların 5'ini Alman teknik adam kazandı, 2'si berabere bitti ve 2'sini de Simeone kaybetti. Önümüzdeki üçlü karşılaşma serisi sona erdiğinde, ikili arasındaki maç sayısı 12'ye yükselecek.

Bu üçlü karşılaşma yarın Cumartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'de, İspanya Ligi'nin 30. haftası kapsamında başlayacak. Barcelona, Atlético Madrid'e konuk olacak. Ardından iki takım 8 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacak, aynı ayın 14'ünde ise Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçıyla seriyi tamamlayacak.

Flick'in Simeone karşısındaki sicili genel olarak olumlu bir tablo çiziyor. 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bayern Münih'in Atlético'ya karşı aldığı 4-0'lık ezici galibiyetten başlayıp, Madrid'deki 1-1'lik beraberlikle devam ediyor. Flick, Barcelona'nın başına geçtikten sonra, Rojiblancos karşısında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon iki takım arasındaki en önemli karşılaşmalardan biri, Atlético'nun ligde Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği ve ardından Copa del Rey yarı final ilk maçında 4-0'lık büyük bir galibiyet elde ettiği maçtı.

Buna karşılık, Barcelona, Montjuïc'teki lig maçında güçlü bir performans sergiledi ve rövanş maçında Ferran Torres'in golüyle Kupa finaline yükselmeyi garantiledi.

Bu sezon ise Barcelona, Rafeina'nın yokluğu ve diğer önemli sakatlıklar arasında Camp Nou'ya dönüşünün ardından oynadığı ilk büyük maçta Atlético'yu 3-1'lik heyecan verici bir skorla mağlup etti.

Buna karşılık, Atlético, Kupa yarı finalinin ilk maçında üstünlüğünü ortaya koydu ve ilk yarıda 4-0'lık büyük bir galibiyet elde etti. İkinci maçta Barcelona'nın çabalarına rağmen, karşılaşma aynı skorla sona erdi.

Barcelona şu anda ligde lider konumda; Real Madrid'in dört, Atlético Madrid'in ise on altı puan önünde bulunuyor. Bu durum, cumartesi günkü maçı liderliği korumak açısından hayati önem taşıyor.

Atlético ise üçlü karşılaşma serisinin başında ev sahibi avantajını kullanarak rakibine baskı kurmaya çalışacak.