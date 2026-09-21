Simeone: Barcelona bizim yaptığımızdan farklı bir futbol oynuyor

Barcelona'nın bu sezon yakaladığı güçlü başlangıç, rakibi Atletico Madrid'in de takdirini kazandı. Arjantinli teknik direktör Diego Simeone, Katalan ekibini "en iyisi" olarak nitelendirdi. Bu değerlendirme, Hansi Flick'in öğrencilerinin müsabakaların ilk haftalarında sergilediği seviyeyi yansıtıyor.

Simeone, "ESPN" kanalına yaptığı açıklamada Barcelona'nın seviyesi hakkında "Onlar en iyisi" dedi ve gerek yerel müsabakalarda gerekse Şampiyonlar Ligi'nde bu takımla karşılaşma konusunda uzun bir tecrübeye sahip bir teknik direktör olarak takıma dikkat çekici bir övgüde bulundu.

Simeone şunları söyledi: "Barcelona harika bir futbol oynuyor ve diğer takımlardan tamamen farklı bir seviyede oynuyormuş gibi görünüyor. Aslında 9 numara tarzında gerçek bir santrforu yoktu, sonra Raphinha ortaya çıktı ve 7 maçta 12 gol attı. Lamine Yamal ise sanırım 7 gol kaydetti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Rakamlar hayret verici. Ayrıca takım, rakiplerine kendi sahalarında baskı yapıyor ve onlara zaman ile alan tanımıyor. Barcelona risk almaktan ya da gol yemekten korkmuyor, çünkü kendi tarzını dayattıkça daha üstün görünüyor. İşte bu yüzden şu an için onu en iyi takım olarak görüyorum."

Simeone, Barcelona karşısında oynamanın zorluğunu çok iyi biliyor. Zira Atletico Madrid ile geçirdiği kariyeri boyunca Katalan ekibine karşı birçok mücadeleye çıktı ve birden fazla kez onun karşısında dikkat çekici sonuçlar elde etmeyi başardı.

Ayrıca Atletico, yakın zamana kadar Barcelona ile resmi müsabakalarda karşı karşıya geldi. Bu da Arjantinli teknik direktörün değerlendirmesine ayrı bir ağırlık kazandırıyor.

Simeone'nin bu övgüsü, Barcelona'nın 21 puanla puan durumunun zirvesinde yer aldığı bir dönemde geldi. Takım, Flick'in yönetiminde güçlü performanslar sergiledi, sezonun başından beri kendi tarzını dayatmayı ve olumlu sonuçlar elde etmeyi başardı.

Bununla birlikte, Barcelona'nın önündeki en belirgin zorluk, fikstürün sıkışıklığı ve kupalar için rekabetin şiddetlenmesi gölgesinde önümüzdeki aylarda bu tempoyu korumak olacak. Güçlü başlangıç takıma güven veriyor, ancak sürekliliği ve belirleyici maçlarla başa çıkma kapasitesi, sezon sonundaki başarısının boyutunu belirleyecek.