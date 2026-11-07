Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, beklenen Barcelona karşılaşması öncesinde Julian Alvarez'in hazır olduğunu teyit ederek, takımının rakibinin sahip olduğu büyük hücum gücü karşısında maçın zorluğunun gayet farkında olduğunu belirtti.

Simeone, Barcelona maçının basın toplantısında şunları söyledi: "Barcelona'nın hücum gücüne karşı savunmayı motive etmek mi? Savunma hattını motive etmeye çalışmıyoruz, bilakis son dönemde sergilediğimiz seviyeyi korumak istiyoruz."

Atletico Madrid'in Barcelona karşısında eleme usulü maçlardaki üstünlüğüne ilişkin ise şunları ifade etti: "Bunu açıklayan belirli sebeplerim yok. Son derece iyi bir takımla karşı karşıyayız, hatta hiç şüphesiz en iyisiyle, orta sahadan hücum hattına kadar büyük bir hücum gücüne sahip."

Pep Guardiola'nın Barcelona'sı ile Hansi Flick'in Barcelona'sı arasındaki karşılaştırmaya dair ise şöyle dedi: "Ben burada iki takımı karşılaştırmak için değilim, bilakis yarınki maça hazırlanmaya ve taraftarımız için mümkün olan en iyi performansı sergilemeye odaklanıyorum."

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Johnny Cardoso'nun durumuyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Son derece iyi çalıştı ve yarın takıma katılacak, maça hangi oyuncunun başlayacağına dair kararımızı vereceğiz."

Jonathan David ve Kang In'in her birinin uygun oynama dakikası sayısına ilişkin ise şunları söyledi: "Onların oynaması için ideal dakika sayısı kaç mı? Şu anda takıma katkı sağlayabilecekleri kadar dakika oynadıklarını düşünüyorum."

Julian Alvarez'in fiziksel durumuyla ilgili olarak ise Simeone sadece şunları söylemekle yetindi: "İyi durumda, son derece iyi durumda."

Arjantinli teknik adam Raphinha'yı överek şöyle dedi: "Bana göre o olağanüstü bir oyuncu, çok çalışmasıyla, gol atmasıyla ve gol üretmesiyle öne çıkıyor; farklı bir pozisyonda sezona harika bir şekilde başladı."

Bu sezonki Barcelona ile geçen sezonki Barcelona arasındaki farklara dair ise şunları ifade etti: "Takım oyun tarzını değiştirmedi ve teknik direktörünün Barcelona'ya gelişinden bu yana kimliği açıkça anlaşılabiliyor. Takım, ileri baskıya ve topu sık sık geri kazanmaya dayanıyor, ayrıca gol atma konusunda büyük bir kapasiteye sahip."

Sözlerine şöyle devam etti: "Lewandowski ceza sahası içinde daha konumlanmış bir forvetti, geçen sezon ise Olmo zaman zaman oynuyordu, ancak her ikisi de Raphinha'dan tamamen farklı. Ayrıca Barcelona sol kanatta Gordon'a sahip. Savunmanın görevi, ceza sahası içinde konumlanmaya bağlı kalmayan Raphinha gibi bir oyuncuyla karşılaştığınızda daha da karmaşık hale geliyor."

Atletico Madrid'in Barcelona ile rekabet edebilme gücüne ilişkin ise Simeone şunları söyledi: "Son derece iyi bir takımla karşı karşıyayız ve maçın büyük bir bölümünde zorlanacağımızın farkındayız."

Geçen sezonki karşılaşmalardan faydalanılabilecek maça dair ise sözlerini şöyle tamamladı: "Fark, geçen sezon takımın sunduğuyla kıyaslandığında bazı şeyleri değiştiren Raphinha'nın konumlanmasında yatıyor. Yarın nasıl bir maç izleyeceğimizi bilmiyorum, ama taraftarımızın bize yakın olmasını ve her zamanki gibi bizi desteklemesini umuyoruz. Bu olduğunda, oyuncularımız farklı bir tepki gösteriyor."