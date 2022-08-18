Şimdiye kadar yayınlanmış en iyi yeni sezon üçüncü formalarına göz atıyoruz, bazıları iç saha ve deplasman forması olabilecek kadar iddialı

Üçüncü formalar her sezon iç saha ve deplasman formalarının gölgesinde kalıyor ancak tasarımlar artık o kadar havalı ki, onları görmezden gelmek çok zor.

Son yıllarda ikonik tasarımların yeniden canlandığı, kulüplerin kültürlerine ve geleneklerine göndermeler yapan cesur formalara şahit olduk.

Üçüncü formalar pek manşetlere çıkmıyor olsa da, bu sezonun inanılmaz yeni tasarımlarını kaçırmak istemezsiniz.

İşte bu sezonun şimdiye kadar yayınlanmış en iyi üçüncü formaları🔥

Arsenal

adidas

Adidas son birkaç yıldır pembe forma tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor. Arsenal'in 2022/23 sezonu üçüncü forması da bunlardan biri.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 31051 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 31051 Oylar

Pembe forma, koyu mavi detaylarla ve daha açık bir tondaki toz pembe küçük işlemeyle süslenmiş.

90'ların sonlarına ait bir Arsenal arması da formada kullanılmış.

Bayern Munich

adidas

Bayern Münih, üçüncü formasında bir kart oyunu olan Schafkopf'dan esinleniyor. Kartlardaki meşe palamudu, siyah yarım kalp, çanlar gibi bazı simgeler formada görülüyor.

Aynı zamanda tıpkı iç saha formasında olduğu gibi üçüncü formada da kulübün sloganı "Mia San Mia" formada kullanılmış

Celtic

adidas

Celtic üçüncü forması, 130 yılı aşkın süredir kulübe ev sahipliği yapan Celtic Park'a saygı duruşunda bulunuyor. Kol manşetlerindeki detaylar ve sarı süsleme, stadyumun tarihini hatırlatıyor.

Crystal Palace

Macron

Formada bir resim fırçası izlerini andıran çapraz kırmızı-mavi göz alıcı bir tasarım var. Yakada ve kol manşetlerinde beyaz kullanılmış

Everton

Hummel

Bu sezonun çarpıcı sarı renk forması, 1990-92 yılları arasında Everton'un giydiği popüler formadan ilham alınarak tasarlanmış. Formadaki ana detay ise 1938'den bu yana kulüp armasının bir parçası olan 18. yüzyıldan kalma Prince Rupert's Tower'dan ilham alınan kule çizimleri.

Leicester City

Leicester City

Leicester karşımıza, altın sarısı-bordo detaylarına sahip bi formayla çıkıyor.

Formanın iki tarafında da bej tonlarında ağ izlerine benzer grafik tasarım var.

Lille

New Balance

New Balance, Ligue 1 takımı Lille için şık, siyah ve altın rengi bir üçüncü forma tasarladı.

Kulüp arması ve New Balance logoları, formayı şık bir dokunuşla bitirmek için altın işlemeleri tasarlanmış.

Manchester City

PUMA

Manchester City'nin üçüncü forması limon yeşili bir zemin üzerine bulanıklaşan ve bir graffitiyi andıran siyah kalın vuruşlara sahip.

PUMA formayı #SonsuzaKadarOyna sloganıyla piyasaya sürdü çünkü forma graffitiyi andıran görüntüsüyle Manchester ile ilişkilendirilen farklı bir oyun tarzına göndermeler yapıyor.

Manchester United

adidas

Daha önce hiç Manchester United'ın yeşil tonlarında bir forma çıkardığını gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü bu kulüp tarihinde bir ilk 🤩

Nottingham Forest

Nottingham Forest

Lacivert zemin üzerine tasarlanan mavi ve mercan renklerindeki desenler, Nottingham Forest üçüncü formasını bu sezonun en iyilerinden yapıyor.

23 sene sonra Premier Lig'e geri dönen kulübün hem iç saha forması hem de üçüncü forması retro havalar taşıyan şık formalar.

Rangers

Castore

1993/94 üçüncü formasından ilham alan Ranger'ın üçüncü forma tasarımı, harika bir renk kombinasyonu taşıyor. Koyu mavi detaylara sahip mandalina rengi bu forma, sezonun en iyi üçüncü formalarından biri.

Southampton

Southampton FC

Haki rengi tasarım kamuflaj deseniyle modern ve keskin görünümü birleştirerek karşımıza çıkıyor.

Tottenham

Nike

Tottenham, tamamı grafik baskılı üçüncü formayla 'Cesur Olmaya Cesaret Et' temasına sahip çıkmaya devam ediyor.

Deniz dalgalarını andıran forma tamamen turkuaz ve maviden oluşuyor.

Venezia

Venezia

Venezia'nın üçüncü forması şimdiden tamamen tükenmiş. Bunun sebebi çok açık bir şekilde görülüyor.

Venedik tarihinden ilham altın altın renk zaten kulüp tarihi boyunca Venedik'in yalnızlı kiliselerine ve anıtlarına bir selam olarak kullanılmıştı.

West Ham

Umbro

West Ham üçüncü forması, 1895'te Thames Ironworks olarak kurulduğu zamanlara, kulübün endüstriyel köklerine saygı duruşunda bulunuyor.

Formanın alt kısımlarındaki tasarım bir fırın ateşini andırıyor.