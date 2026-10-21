“Şimdiye kadar gördüğüm en iyisi, tartışmasız!” Kyle Walker, Manchester City'nin yıldızını birlikte oynadığı teknik açıdan en yetenekli takım arkadaşı olarak övdü

Eski Manchester City kaptanı Kyle Walker, Premier League tarihinin en büyük oyuncularından bazılarıyla aynı takımda oynadı. Ancak deneyimli savunmacı, saf futbol yeteneği söz konusu olduğunda eski takım arkadaşlarından birinin diğerlerinin önüne geçtiğini açıkladı.
Foden, teknik becerinin kralı olarak övüldü
Tottenham ve Manchester City'de forma giydiği, İngiltere Millî Takımı'nda da 80'in üzerinde maça çıktığı kariyeri boyunca Walker, çok sayıda yıldızla aynı sahayı paylaştı. Walker, talkSPORT'a yaptığı açıklamada, “Teknik beceri açısından (Foden), gördüğüm en iyi oyuncu olabilir. Buna hiç şüphe yok,” dedi.
Şöyle devam etti: “(Lionel) Messi'yle birlikte oynama fırsatım olmadı ama Messi'yle aynı sahada bulundum. Doğuştan gelen yeteneğe gelince, Foden'ın futbolla yapabildikleri inanılmaz. Hep şuna dönüyorum: Foden, Manchester City'deki gibi oynarsa elbette İngiltere takımına girer.”
Şampiyonlar Ligi'nde ustalık gösterisi
İngiliz millî futbolcu, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde yakın zamanda AEK Atina'yı 5-1 mağlup ettiği maçta ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu bir kez daha hatırlattı. Etihad Stadyumu'nda maçın yıldızı olan Foden, etkileyici bir hat-trick yapıp bir de asistle Enzo Maresca'nın takımını rahat bir galibiyete taşıdı. Bu performansla Wayne Rooney ve Raheem Sterling'in ardından, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında üç gol atıp bir asist yapan üçüncü İngiliz futbolcu oldu.
Foden, Avrupa'daki golleriyle kulübün tüm zamanlar sıralamasında yükseldi. Bu turnuvada attığı 23 gol, onu Manchester City tarihinde dördüncü sıraya taşıdı. Önünde yalnızca Sergio Aguero, Erling Haaland ve Sterling bulunuyor. AEK karşısındaki üç golünden önce Premier League'de Ipswich Town'a karşı da önemli bir gol atmıştı. Bu, onun ligde on ay sonra attığı ilk goldü.
Maresca'dan Manchester City'nin yıldızına destek
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, oyuncunun son iki sezonda yaşadığı bazı zorluklara rağmen Foden'a desteğini açıkça dile getirdi. İtalyan teknik adam, hücum oyuncusunun son dönemde yeniden form yakalamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken takımın hedefleri açısından önemini vurguladı.
Maresca, Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından şunları söyledi: “Açıkçası kırmızı karttan önce bile Phil'den çok memnundum. İlk günden beri onu en iyi İngiliz oyunculardan biri olarak gördüğümü söyledim. Ne kadar iyi olduğunu biliyorum ve ona yardım etmeye çalışıyoruz, çünkü onun da bize yardım edeceğinden eminim. Phil'in üst düzey bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Son iki yılda farklı nedenlerle bazı sorunlar yaşadı ama bize yardımcı olacağını ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”