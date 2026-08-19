Bild'in haberine göre, Eintracht Teknik Direktörü Adi Hütter, Kehrer transferi için bir fırsat doğması halinde tereddüt etmeyecek. SGE'nin yeni ama tanıdık teknik patronu, 29 yaşındaki oyuncuya büyük değer veriyor; Hütter, 2024'te AS Monaco'daki döneminde onu West Ham United'dan Fransız ekibine getirmişti.

Kehrer'in Monaco ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve oyuncu iki buçuk yıl önceki gelişinden bu yana sürekli ilk 11'in parçası oldu. Buna rağmen Fransız medyasında savunmacının bu yaz ayrılığı mümkün görülüyor. Ancak Bild'in dikkat çektiği bir diğer konu da Frankfurt'un Kehrer transferinin mali yükünü karşılayıp karşılayamayacağı.

Sportif açıdan bakıldığında ise Alman oyuncu, Eintracht'ın stoper arayışına oldukça uygun görünüyor. Frankfurt, savunmanın merkezine acil katkı verebilecek, Bundesliga'nın üst düzey seviyesini beraberinde getiren tecrübeli bir isme ihtiyaç duyuyor. Kehrer bunu kesinlikle sunabilir, ayrıca önemli uluslararası deneyime de sahip. 2018'de FC Schalke 04'ten Paris Saint-Germain'e transfer olan oyuncu, Fransa'nın başkentindeki dört yılın ardından West Ham'da bir buçuk yıllık bir dönem geçirdi. Kehrer, 2024 başından bu yana ise Monaco'da iyi bir rol üstleniyor.

Eintracht Frankfurt'a transfer mi? Thilo Kehrer bir dönem Almanya Milli Takımı'nın değişmez ismiydi

Ancak bu, son dönemde Almanya Milli Takımı'na geri dönmesi için yeterli olmadı. Kehrer, Haziran 2025'te DFB takımına son kez aday kadroya çağrıldı; bundan önce de iki yıl boyunca kadronun dışında kalmıştı. Eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick döneminde bir zamanlar milli takımın umut vaat eden isimlerinden biri haline gelen Kehrer, bir ara üst üste on maçta ilk 11'de yer aldı ve 2022 Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı. Oyuncu, burada İspanya'ya karşı oynanan ikinci grup maçında da (1-1) süre aldı.

Toplam 28 kez milli olan Kehrer'in o dönemdeki en büyük artılarından biri de çok yönlülüğüydü. Oyuncu sadece stoper olarak değil, her iki bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

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Frankfurt'ta takviye çağrıları - özellikle de savunma için - geçen hafta sonu FC Brentford karşısında alınan hazırlık maçı hezimetinin ardından daha da yükseldi. Hessen ekibi İngiltere'de 0-7'lik ağır bir yenilgi alırken, özellikle savunmada çok ciddi zaaflar ortaya koydu.

Eintracht Frankfurt'un radarında Diogo Leite de var

Kaleci Kaua Santos'un da zayıf performansının ardından tartışmaya açıldığı belirtiliyor; hâlâ Freiburg'un kalecisi olan Noah Atubolu'nun transferine yönelik spekülasyonlar yeniden ivme kazanabilir. Tıpkı Kehrer gibi şu anda AS Monaco'da forma giyen Lukas Hradecky'nin geri dönüşü de gündemde.

Öte yandan Frankfurt, Bild'e göre Kehrer'in yanı sıra başka bazı stoperleri de takip ediyor. Buna göre Ko Itakura listede yer aldı, ancak Japon oyuncu görünüşe göre Ajax Amsterdam'dan Borussia Mönchengladbach'a dönüşü hedefliyor. Sportif direktör Markus Krösche liderliğindeki Eintracht yöneticileri, Diogo Leite ile Bundesliga'dan bir başka tanıdık ismi daha düşünüyor. Portekizli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesiyle dört yılın ardından Union Berlin'den ayrıldı ve bonservissiz olarak transfer edilebilir durumda. Leite daha iddialı bir kulübe gitmek istiyor, ancak şu ana kadar kendisine uygun olanı bulabilmiş değil.

Frankfurt, yeni sezonun ilk resmi maçına cuma günü çıkacak; DFB-Pokal 1. turunda Oberliga ekibi SC St. Tönis'e konuk olacak. Sekiz gün sonra ise Bundesliga'da yeniden ciddiyet zamanı gelecek; Eintracht, sezonun açılışında Union Berlin deplasmanına gidecek.



