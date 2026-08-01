"Bu saçmalığın geldiği gibi bu kadar hızlı geçip gitmesi ve bu akıl almaz fikrin rafa kalkması büyük bir şans" diyen Hainer, bunu cumartesi günü Bayern Münih'in Güney Kore'deki Asya turu için hareketinden önce söyledi.

Infantino, tek taraflı bir girişimle, dünya futbolunun çatı kuruluşuna ait turnuvalardaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasını önermişti. Medyada yer alan haberlere göre Infantino, üye federasyonlara onay için 19 Eylül'e kadar süre vermişti. Cumartesiye bağlanan gece FIFA Başkanı, planlamaların sona erdiğini açıkladı.

Hainer'den çağrı: "Şimdi güvence altına alınmalı ki ..."

Ancak bunun ardından Infantino'ya yönelik eleştiriler hiçbir şekilde dinmedi. Kendi açıklamalarında kıtasal konfederasyonlar UEFA ve CONCACAF, İsviçreli isme sert ifadelerle yüklendi ve yaşananlara açıklık getirilmesini istedi. Uluslararası basın da Infantino'nun geri adımı karşısında ona alay ve küçümsemeyle tepki gösterdi.

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"Şimdi böyle bir fikrin bir daha gündeme gelmemesini güvence altına almak gerekiyor" diyen Hainer, süreçteki şeffaflık eksikliğini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

72 yaşındaki isim, "Futbol futbol olarak kalmalı" dedi. "En üst çatı kuruluş olarak FIFA'nın görevi futbolu organize etmektir. Ve eğer dış yatırımcılar söz sahibi olmak isterse, o zaman futbolun temel ilkeleriyle temel yapılarının hedef alınması ve yanlış adımlar atılması tehlikesi her zaman vardır."