"SON DAKİKA: Newcastle United, kulüp logosundaki denizatlarını 50 milyon sterline sattı": İngiliz bir X sayfasının bu küçük şakası son günlerde viral oldu. Newcastle, Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes'in ardından şimdi de denizatlarını satıyor yani. Yapay zekâyla düzenlenen, iki dikkat çekici hayvancığın yer almadığı ancak üzerinde "Newcastle Departed" yazan logo, kuşa çevrilmiş kadronun ve dünyanın en zengin kulübündeki büyük yön değişikliğinin sembolü niteliğinde.

Ekim 2021'de Suudi Arabistan devlet fonu PIF, Newcastle United'ın hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı. Petrol satışından elde edilen ölçüsüz gelirlerle şişen PIF, dünyanın en büyük fonlarından biri. En azından teoride, Magpies böylece o tarihten bu yana dünya futbolundaki tüm kulüpler arasında en büyük mali imkânlara sahip. Onların Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için ciddi bir adaya dönüşmesi yalnızca zaman meselesi gibi görünüyordu. Tıpkı bir dönem Roman Abramovich yönetimindeki Chelsea ya da Abu Dabi kraliyet ailesinin elindeki Manchester City gibi.

Yeni sahipler dönemindeki ilk üç transfer döneminde Newcastle, kayda değer herhangi bir gelir elde etmeden yeni oyuncular için toplam yaklaşık 320 milyon euro harcadı. Para gol attırdı, sportif başarı da hızlıca geldi. Başarılı teknik adam Eddie Howe, Newcastle'ı 2022/23 sezonunda ligi dördüncü sırada bitirerek 20 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Sürekli yapılan pahalı yeni transferlerin itici gücüyle 2025'te League Cup kazanıldı, kulüp 70 yıl sonraki ilk kupasına ulaştı ve yeniden Devler Ligi bileti aldı. Geçen yaz Alexander Isak, kulüpten ilk kez yüksek bonservisle ayrılan önemli bir kilit oyuncu olurken Newcastle da aynı anda yaklaşık 280 milyon euroluk harcamayla kulüp transfer rekorunu paramparça etti. Alman milli futbolcular Nick Woltemade ve Malick Thiaw ile Anthony Elanga da gelen isimler arasındaydı. CEO David Hopkinson, 2025'in sonunda şöyle demişti: "2030'a kadar bu kulübü dünyanın en iyi takımı olup olmadığı tartışmasının içinde görüyorum."

Newcastle United ve transfer piyasasındaki yeni strateji

Ancak bu kez pahalı transferler tutmadı, takım genel olarak dengesiz göründü ve Howe'a yönelik eleştiriler arttı. Newcastle, kupalar için yarışmak yerine Premier League orta sıralarına düştü ve Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona tarafından dağıtıldı. Oldukça şaşırtıcı biçimde öfkeli bir transfer hücumu gelmedi, onun yerine büyük satış başladı.

Oyun kurucu Sandro Tonali, 108 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'a geçti; sol kanat Anthony Gordon ise 80 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Kaptan Bruno Guimaraes de 87,5 milyon euro değerindeki Arsenal transferinin eşiğinde. Sol bek Lewis Hall da onu takip edebilir; gündemde Manchester United'a 70 milyon euroluk bir transfer var. Satılan tüm bu kilit oyuncuların yerini ise öncelikle genç, gelişime açık, tecrübesiz yeteneklerin doldurması planlanıyor. Çek kaleci Lukas Hornicek'in (24, 30 milyon euro bonservis) yanı sıra Newcastle, toplam 130 milyon euroya dört U21 oyuncusu aldı. En pahalısı, Hoffenheim'dan 50 milyon euroya gelen Bazoumana Toure oldu.

Bu tür deneyler tutabilir; bunun son örneğini RB Leipzig, Yan Diomande ile gösterdi. Brighton & Hove Albion ile Brentford'un yıllardır Premier League'de, Borussia Dortmund'un ise Bundesliga'da gösterdiği gibi. Sky UK'ye göre BVB şu anda Newcastle içinde somut bir model olarak görülüyor. Ancak bu deneyler büyük risk de barındırıyor. Özellikle de birçoğu aynı anda yapılıyorsa, çevresinde oturmuş bir takım yapısı yoksa ve kulüp bir yandan da aslında "dünyanın en iyisi" olmak istiyorsa.

Muhtemelen transfer piyasasındaki gelişmelere duyduğu öfkenin de etkisiyle, uzun yıllardır takımın başında olan Eddie Howe geçen hafta sürpriz şekilde istifa etti; Newcastle onunla birlikte kendini kanıtlamış bir denge unsurunu kaybetti. Yerine Matthias Jaissle geldi. 38 yaşındaki Alman teknik adam, RB Salzburg'da genç yetenekleri geliştirebildiğini zaten göstermişti. Yeni yönelim dikkate alındığında bu tercih mantıklı görünüyor; ayrıca organizasyonel açıdan da doğal bir adımdı. Jaissle, Newcastle gibi PIF'e ait olan Suudi Arabistan'ın üst düzey kulübü Al-Ahli'den geldi.

IMAGO

CEO David Hopkinson "Newcastle 2.0"ı ilan etti

Peki stratejide bu keskin dönüş neden yapıldı? Her şeyden önce artık gerçekten etkili olan Premier League finans kuralları (Profit and Sustainability Rules) ve UEFA'nın Finansal Fair Play düzenlemeleri var. Abramovich'in Chelsea'si ya da Abu Dabi'nin City'sinin ilk dönemlerinden farklı olarak, yeni sahipler bugün ölçüsüz servetlerini artık istedikleri gibi kullanamıyor. Newcastle özelinde aynı zamanda şu soru da ortaya çıkıyor: Acaba sahipler artık mali sınırlarına kadar gitmeye gerçekten hâlâ hazır mı? Orta Doğu'daki gergin siyasi tablo Suudi Arabistan'ı da etkiliyor. PIF, daha nisan ayında yüksek bütçeli golf ligi LIV'deki yatırımını şaşırtıcı biçimde sonlandırdı.

Bir yıldan daha kısa süre önce 2030 vizyonunu yüksek sesle dillendiren Newcastle CEO'su Hopkinson, Suudi Arabistan yönetimindeki ilk beş yıla artık "Newcastle 1.0" diyor ve şöyle konuşuyor: "Harika bir dönemdi ama imkânlarımızın üzerinde yaşadık. Bir noktada kredi kartı faturasını ödemeniz gerekir." Ve o nokta artık şimdi.

Hopkinson, "Sürdürülebilir bir şekilde ilerliyoruz" diyor. "Kendi gerçekliğimize uyum sağlıyoruz. Ama buradan büyük bir sıçrama yapacağız ve düzenli olarak kazanabileceğimiz bir konuma ulaşacağız. Newcastle 2.0 genç, aç, hırslı ve amansız olacak."

Bu arada Newcastle, en çok talep gören yetenekler konusunda transfer piyasasında şu ana kadar ret yanıtları aldı: Johan Manzambi, SC Freiburg ile anlaşma sağlanmasına rağmen Aston Villa'ya gitmeyi seçti. Victor Munoz ise Liverpool'u tercih etti. Lucas Bergvall'in de Tottenham Hotspur'da kalması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde ya da herhangi başka bir uluslararası turnuvada oynama ihtimalinin bulunmaması, kadrodaki personel göçü ve yeni mali gerçeklik kadar caydırıcı etki yaratıyor. Çevrede ise bir zamanların coşkusu yerini belirsizliğe bırakmış durumda.

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Newcastle United iyimserlik ile küme düşme korkusu arasında

"Geçen sezonun ardından bir şeylerin olması gerekiyordu" diyor Newcastle taraftar fanzini The Mag'den blog yazarı ve podcaster Jamie Smith, SPOX'a konuşurken. "Taraftarlar, Gordon ve Tonali için ödenen bonservislerin iyi işler olduğu konusunda hemfikir. Bruno'nun ayrılığı daha fazla can yakıyor çünkü geçen sezon bizim en seçkin oyuncumuzdu. Ama Jaissle ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen umut vadeden genç yetenek grubunun, çok ihtiyaç duyulan yeni başlangıcı sağlayabileceğine dair umut var. Yine de onların tecrübesizliği nedeniyle işlerin ters gidebileceğinden korkmadığımızı söylersem yalan olur. Taraftarların tepkileri iyimserlikten gerçek bir küme düşme mücadelesi korkusuna kadar uzanıyor."

Geçen sezon Tottenham, bunun Premier League'de ne kadar hızlı yaşanabileceğini gösterdi. Şu anda Newcastle'ın en azından Guimaraes'in yerine tecrübeli bir isim transfer etmek istediği görülüyor. En güçlü adayın, Dortmund'un iddiaya göre 120 milyon euro istediği Felix Nmecha olduğu belirtiliyor. Bayern Münih'te gözden çıkarılan Joao Palhinha'nın da adı geçiyor. Ancak özellikle Nmecha konusunda, onun gerçekten Şampiyonlar Ligi futbolundan vazgeçmek isteyip istemeyeceği sorusu öne çıkıyor.

Smith'e göre taraftarlar arasında genel olarak PIF'in mali desteğini kalıcı biçimde azaltabileceğine yönelik korku zaten "bir süredir" var. Uzun zamandır duyurulan altyapı projelerinin hâlâ hayata geçirilmemiş olması da "endişe nedeni"; yeni bir antrenman tesisinin inşası ve tarihi St. James' Park'ın yenilenmesi. Liverpool ile sezon açılışı da iki hafta sonra orada oynanacak. Jaissle'nin o maçta sahaya hangi ilk 11'i süreceği ise şu an tamamen belirsiz görünüyor.

Hiç değilse tüm şakalara rağmen iki denizatı hâlâ orada olacak.