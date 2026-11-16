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Real Madrid'den Endrick'in transferi gündemden düşmüş gibi görünürken, Nicolo Tresoldi yeniden AC Milan'ın radarına girebilir.

İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre Brezilyalı genç oyuncu, Rossoneri'nin gelecek transfer dönemi için öncelikli hedefiydi. Ancak iddiaya göre Madrid ekibinin bonservis talebi çok yüksek.

Milan'ın Endrick için Real Madrid'e yaptığı 70 milyon euroluk teklifin reddedildiği belirtiliyor. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfere bizzat veto koyduğu anlaşılıyor. Bunun yerine 20 yaşındaki oyuncunun Madrid'de tutulması planlanıyor.

Bu gelişmenin Tresoldi'yi Milan için yeniden çok daha cazip hâle getirdiği belirtiliyor. Çeşitli medya kuruluşları, İtalyan ekibinin bir süredir Club Brugge forvetini takip ettiğini bildirmişti. Endrick için alınan ret yanıtı, Tresoldi transferini harekete geçiren son etken olabilir.

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Edinilen bilgilere göre Club Brugge'ün, Almanya U21 millî takım oyuncusu için kış döneminde 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Endrick için yapılan teklif düşünüldüğünde bu tutar, Milan açısından görünüşe göre büyük bir engel oluşturmamalı. Öte yandan Gazzetta dello Sport, Rossoneri'nin 22 yaşındaki oyuncu için bir teklif yarışına girmeyeceğini yazıyor.

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Oysa kısa süre öncesine kadar Club Brugge'ün Tresolid'in kışın ayrılmasına kesinlikle izin vermeyeceği düşünülüyordu. Belçika'nın önde gelen kulübünden adı açıklanmayan üst düzey bir yönetici, Het Nieuwsblad'a yaptığı açıklamada 22 yaşındaki oyuncunun "satılık olmadığını", bu nedenle ocak ayında gelecek tekliflerin "tamamen önemsiz" olduğunu söylemişti. Gazzetta ise Tresoldi'nin Rossoneri'den "yalnızca bir telefon beklediğini" bildirdi. Alman-İtalyan oyuncu, çocukluğundan beri Milan'a transfer olmanın hayalini kuruyor.

Hangi kulüpler Nicolo Tresoldi'nin transferiyle ilgilendi?

İlk sezonunda 58 maçta 31 gole doğrudan katkı sağlayan Tresoldi, Belçika'daki ikinci yılında da etkileyici bir performans sergiliyor: 11 lig maçında sekiz gol attı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman heyecan verici performanslar ortaya koydu. Dört maçta şimdiden beş gole ulaştı. Bunların arasında Inter Milan'a karşı yaptığı tarihî hat-trick de var.

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Geçen yaz kendisiyle ilgilenen kulüplerin listesinin hem güçlü isimlerden oluştuğu hem de uzun olduğu belirtiliyordu. Tresoldi'nin adı kimi zaman Barcelona'yla, kimi zaman Atletico Madrid'le anıldı; Borussia Dortmund da defalarca olası bir transfer adresi olarak gösterildi.

Son olarak tz ve Münchner Merkur, Bayern Münih'in de Almanya U21 millî takım oyuncusunu takip ettiğini ve Belçika'ya birkaç kez gözlemci gönderdiğini bildirdi. Harry Kane kısa süre önce sözleşmesini 2029'a kadar uzatmış olsa da Bayern'in Tresoldi'yi, İngiliz yıldızın yanında santrfor mevkisi için potansiyel bir "ikinci silah" olarak gördüğü belirtiliyor.