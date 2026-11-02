Eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, kulübün Premier League'den düşebileceği konusunda sert bir uyarıda bulundu. Hollandalı teknik adam, ligin rekabetçi yapısı nedeniyle Michael Carrick'in zor günler geçiren takımının, akla bile gelmeyecek bir küme düşme tehlikesiyle gerçekten karşı karşıya olduğuna inanıyor.

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United ciddi küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Ten Hag, United'ın Premier League'den düşme tehdidiyle karşı karşıya olduğuna inanıyor. Bu sözleri, cumartesi günü Chelsea karşısında alınan ağır 2-0'lık yenilginin ardından geldi. Sonuçla birlikte Carrick'in takımı, dokuz maçta topladığı yalnızca yedi puanla 17. sırada kaldı. United, küme düşme hattındaki son sırada bulunan Crystal Palace'ın yalnızca averajla üzerinde yer alıyor.

Manchester United, tüm kulvarlarda dokuz maçtır galibiyet alamıyor. Opta'ya göre bu, kulübün 1984'ten bu yana yaşadığı en uzun galibiyetsizlik serisi.

Ten Hag kısır döngüye karşı uyardı

United yönetimi, Stamford Bridge deplasmanında da Carrick'le devam etmeyi tercih etti. Bu karar, Bournemouth'a karşı evinde alınan 3-0'lık yenilgi ve Şampiyonlar Ligi'nde Como deplasmanındaki 4-1'lik ağır mağlubiyet de dahil olmak üzere son dönemdeki farklı yenilgilerin ardından geldi.

United'ın yarım asrı aşkın bir sürenin ardından ilk kez küme düşme ihtimali sorulduğunda Ten Hag açık konuştu. Hollandalı teknik adam, ligin yüksek seviyesini önemli bir etken olarak gösterdi.

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Ten Hag, ESPN'e şunları söyledi: "Premier League'de bu kesinlikle mümkün çünkü takımların hepsi çok güçlü. Bir kez işler ters gitmeye başladığında ve gerçekten o kısır döngüye girildiğinde, evet, o zaman durum çok ama çok zorlaşabilir."

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Son dönemdeki durumlar arasında keskin fark

Ten Hag, 2022'de Old Trafford'da göreve başladı ve 2024'te görevden alınmadan önce kulübün kupa hasretine son verdi. Görev süresince United'ı hem FA Cup hem de Lig Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Hollandalı teknik adam, kısa süre önce 2026-27 sezonu öncesinde FC Twente'nin yeni teknik direktörü olarak atandı. İngiltere'deki dönemini değerlendiren Ten Hag, elde ettiği başarılarla kulübün mevcut durumu arasındaki keskin farka dikkat çekti.

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Ten Hag, "Biz gelmeden önce altı yıl boyunca kupa kazanamamışlardı. Şimdi nerede olduklarına bakın" dedi.

Zor günler geçiren United'ı kritik maçlar bekliyor

Carrick'in şimdi iki kritik iç saha maçı öncesinde takımını toparlamanın bir yolunu bulması gerekiyor. United'ın endişe verici düşüşünü durdurmak ve sarsılan özgüvenini yeniden kazanmak için olumlu bir sonuca fazlasıyla ihtiyacı var.

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United, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma'yı ağırlayacak. Ardından dikkatler hızla yeniden Premier League'de ligde kalma mücadelesine çevrilecek. Carrick'in takımı, kazanmak zorunda olduğu karşılaşmada pazar günü Aston Villa'yı Old Trafford'da konuk edecek.