ŞİMDİ NE YAPIYOR? | Manchester City'nin 42 milyon sterlin'lik transferi Mangala

Premier Lig'in, hatta belki de Avrupa'nın en iyi iki takımı Liverpool ve Manchester City hafta sonu kozlarını paylaştı. Fakat Kasım 2015'te durum farklıydı.

Liverpool önceki sezonu altıncı bitirmişti ve Jürgen Klopp'un Almanya'da Borussia Dortmund'la yakaladığı başarıyı İngiltere'ye taşıyıp taşıyamayacağı hala merak konusuydu.

Ancak Etihad'da alınan 4-1'lik galibiyet, Liverpool'un Klopp liderliğindeki etkileyici gelişimini gözler önüne serdi. Bu Klopp'un City deplasmanındaki ilk zaferiydi. Ev sahibi City ise, iki yıl önceki şampiyonluğun ardından Manuel Pellegrini yönetiminde gerilemekteydi.

Yalnızca iki ay sonra Şilili teknik adama kapıyı gösteren City yönetimi takımı Pep Guardiola'ya emanet etti ve bu Pazar günü tanık olduğumuz devlerin savaşını başlatan hamle oldu.

Yedi yıl önce Liverpool'a karşı sahaya çıkan City oyuncuların çoğu Guardiola'nın kadrosunda kalıcı olamadı.

Gönderilen isimler arasında Joe Hart, Bacary Sagna ve Jesus Navas da vardı, ama hiçbiri Eliaquim Mangala kadar sert bir düşüş yaşamadı.

Mangala'nın o maçta kendi kalesine attığı golü izlemek bugün bile acı veriyor.

Roberto Firmino'nun son çizgiden içeri çevirdiği topta ayakları birbirine dolaşan Mangala, meşin yuvarlağı ters ayakta yakalanan Hart'ın bakışları arasında köşeden ağlara göndermişti.

Mangala için bu pozisyon City günlerinin özeti gibiydi. Ağır ve şaşkın görüntüsüyle, Manchester City'nin 2014'te Porto'ya 42 milyon sterlin ödeyerek transfer ettiği oyuncudan çok uzaktı.

17 yaşında gittiği Standard Liege'de santrafordan bir savunma oyuncusuna evrilen Mangala, o günlerden bu yana yıldız olması beklenen bir isimdi.

Kısa sürede A takıma yükselen Mangala, 2011'de transfer olduğu Porto'da üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Manchester City uzun süredir takip ettiği Mangala'yı Ocak 2014'te kadrosuna katmak istemiş, fakat Porto'nun belirlediği 50 milyon sterlin bonservis transferi ertelemişti. Mangala o yaz İngiliz futbolunun en pahalı ikinci savunmacısı unvanıyla Premier Lig'e geldi.

İlk andan itibaren yaşanan aksaklıklar, Mangala'nın yaşayacağı zorlukların habercisi gibiydi.

City'nin transferi bitirmekte gecikmesi son anda Chelsea'nin devreye girmesine neden oldu, ardından daha transfer resmileşmeden City'nin internet sitesinde bir hoşgeldin videosu yayınlandı. Kulüp ise 'hacklendiklerini' öne sürdü.

Premier Lig'deki ilk maçına ancak Eylül ayının sonlarına doğru, beşinci haftada çıkabildi. Chelsea'yle 1-1 berabere kalınan maçta Vincent Kompany'nin yanında sergilediği performans umut vericiydi.

Fakat hemen sonraki maçta kendi kalesine bir gol attı ve bir penaltı yaptırdı, City yine de Hull'u 4-2 yenmeyi başardı.

Pellegrini maçın ardından Mangala'yı suçlamadı, Kompany ise yeni takım arkadaşına destek çıktı.

"Maçın geri kalanında iyi oynadı, profesyonelliğini bozmadı. Yapabileceğinin en iyisi de buydu."

"Mesele görevinizden şaşmamak. Bazen böyle dönemler olabiliyor. Harika reaksiyon verdi, ikinci yarıda kusursuzdu."

Aslına bakılırsa, Mangala'nın City'deki istatistikleri çok da kötü değildi: Premier Lig'de 59 maçta 41 galibiyet, sadece dokuz yenilgi, %78 top kapma başarısı ve 22 gole kapama.

Ama İngiltere macerası o yenilgilerle hatırlanıyor. İlk sırada ise Manchester'daki Liverpool maçı var.

Guardiola'nın gelişiyle takımdaki yerini kaybeden Mangala, 2016/17 sezonunda Valencia'ya kiralandı.

2017/18'in ilk yarısında kısa süreliğine City'ye dönen Mangala, Premier Lig'de dokuz maça çıktı ve City'nin 100 puanla ipi önde göğüslediği sezonda şampiyonluk madalyası taktı. Ancak kiralık olarak gittiği Everton'da sadece iki maça çıktıktan sonra sakatlandı.

Guardiola, Ocak 2018'de şunları söylemişti:

"Manga bu sezon bize katkıda bulundu. Sahip olduğu yetenekler hakkında şüphem yok. Savunma yönünden üst düzey bir oyuncu."

Mangala, 2019 yazında City'den ayrıldığında bir yılı aşkın süredir resmi maça çıkmamıştı. Guardiola tarafından kulübede unutulan Mangala sadece adı bilinen bir hayalete dönüşmüştü.

2019'da imza attığı Valencia'da koronavirüs pandemisinin araya girmesiyle ritim bulmakta zorlanan Mangala, şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de ligde kalma mücadelesi veriyor.

Bu yaz kontratı bittikten sonra onu yeni bir formayla görmek kimseyi şaşırtmayacak.

Mangala artık City çevrelerinde sadece sakar bir savunmacı olarak hatırlanıyor. Micah Richards Ağustos 2020'de CBS Sports'a verdiği demeçte, adı City ile anılan Kalidou Koulibaly'yi kötü oynadığı bir maçın ardından Mangala'ya benzetmişti.

"Herkes Koulibaly'nin iyi ayaklarından bahsediyor. Agresif bir oyuncu, ama ben onu Mangala'ya benzetiyorum. Mangala, City'de yapamamıştı, bu performansın ardından Koulibaly için de şüpheliyim."

Nisan 2016'da antrenmanda topukla attığı gol, Mangala'nın ne kadar yetenekli olduğunun kanıtı. Ama karar alma ve soğukkanlılık konusunda yaşadığı eksiklik bu yetenekleri yeşil sahaya taşımasını engelledi.