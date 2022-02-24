ŞİMDİ NE YAPIYOR? | Bursaspor'un gol kralı forveti Okan Yılmaz

1999 yıllından 2005'e kadar Bursa Atatürk Stadı'nda gol anonslarında ismi en fazla haykırılan isimlerden biriydi Okan Yılmaz.

2000'li yılların başında Süper Lig'in en popüler golcülerinden olan Yılmaz, futbola İnegölspor altyapısında başladı.

1996'da İnegölspor'un A takımına çıkan eski golcü, 1998'de ise kariyerinde en fazla formasına giyeceği takıma, yani Bursaspor'a imzayı attı. Takımda yavaş yavaş süre almaya başlayan Yılmaz, yıllar geçtikçe takımın vazgeçilmez oyuncusu oldu.

2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Süper Lig gol kralı olan Yılmaz, 2003-2004 sezonunda ise 40 puan toplamasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.

2004-2005 sezonunda bu kez 1. Lig'de gol krallığı yaşayan eski millî futbolcu, o sezon sonunda taraftarlarla yaşadığı gerilimin de etkisiyle takımdan ayrıldı.

Okan Yılmaz'ın kariyerini şekillendiren olay ise Bursaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonun başında yaşandı.

O yaz, golcü futbolcuyu Ligue 1 devi Marsilya istedi. Takımdan ayrılma kararı alan Yılmaz, Marsilya ile ön sözleşme bile imzaladı. Fakat daha sonra bu transferden son anda vazgeçti. Millî oyuncu, yıllar sonra bu transfer hikâyesini ve pişmanlığını şu sözlerle anlattı:

"O zamanlar 23 yaşındaydım, ikinci kez gol kralı olmuştum ve bonservisim elimdeydi. Bana kentte büyük bir ilgi vardı. Ben de bırakıp gitmek istemedim ve Marsilya’nın teklifini kabul etmedim.

"Şu anda pişmanım tabii ama artık geçmişi bıraktım. "Bazı kırgınlıklarım olduysa da bu Bursaspor camiası ile ilgili değil."

Golcü oyuncunun kırgınlığı muhtemelen kulübe değil, kale arkasında bulunan agresif taraftar grubunaydı. Zira Yılmaz, 1. Lig'deki ilk sezonda bir maç öncesi tüm tribünlere çiçek verirken, arasında gerginlik bulunan tribün grubu o çiçeği Okan'a beş saniye içinde iade etmişti.

Marsilya'ya niyet etti, soluğu ise Malatyaspor'da aldı Okan Yılmaz. 2005 yılında, yedi sene formasını giydiği Bursaspor'a veda etti.

Timsah, Okan'ın ayrıldığı sezon sonunda Süper Lig'e yeniden 'merhaba' derken, işler millî golcü için pek iyi gitmedi.

Daha sonra oynadığı Malatyaspor, Konyaspor, Sakaryaspor, Diyarbakırspor, Orduspor, Panthrakikos, Belediye Vanspor, Tepecispor, Alanyaspor ve Altınova Belediyesi'nde toplamda 51 maça çıkabilen Yılmaz, yalnızca 10 gol kaydedebildi.

Bursaspor'daki harika çıkışı, kariyeri düşüşe geçmeden önce ona A Millî Takım kapısını da açtı. Türkiye'nin katıldığı 2003 Konfederasyon Kupası'nda takımın forvetlerinden biri olan Yılmaz, bu turnuvada ABD, Brezilya ve Kolombiya ağlarını havalandırdı.

Millî takımda toplamda altı resmî maça çıkan Bursaspor'un eski yıldızı, ay-yıldızlı forma ile üç gol kaydetmeyi başardı.

Futbol kariyerini bitirdikten sonra Altınova Belediyespor, Kestel Belediyespor ve Mudanyaspor'u çalıştıran Yılmaz, 2021'in ekim ayından itibaren Bursaspor'un altyapısı Vakıfköy'de forvet oyuncularına özel eğitim vermeye başladı.

Bugünlerde TFF 1. Lig'de zor günler geçiren yeşil-beyazlılar, teknik direktör Tamer Tuna'nın isteği doğrultusunda Okan Yılmaz'ı sezon sonuna kadar teknik ekibe dahil etti.

Millî golcü şimdi, oyuncu olarak küme düştüğü takımla bir daha aynı trajediyi yaşamamak için Tuna'ya destek olacak.

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