Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Albiceleste'yi 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Scaloni'nin aralık sonunda sona erecek sözleşmesini kısa süre içinde 2030'a kadar uzatması bekleniyor. Federasyon ile teknik direktör arasında bu konuda sözlü anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

Bu gelişme şaşırtıcı çünkü Scaloni, temmuz ayında İspanya'ya karşı uzatmalarda 0-1 kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından geleceğini belirsiz bırakmıştı. Sözleri, sözleşmesi sona erdiğinde görevinden ayrılacağına işaret ediyordu: "Federasyon başkanıyla konuşacağım. Bunu bir kez daha üstlenecek enerjim var mı bilmiyorum" demişti 48 yaşındaki teknik direktör, finalin ardından düzenlenen basın toplantısında.

Scaloni mevcut sözleşmesinin sonunda görevinden ayrılsaydı, kasım ortasında Uruguay ve Kosta Rika'ya karşı oynanacak iki hazırlık maçı onun veda maçları olacaktı. Ancak dünya şampiyonu teknik direktörün ülkesinin milli takımını 2028 Copa America ve 2030 Dünya Kupası'nda da çalıştırması bekleniyor.

Lionel Scaloni, Arjantin'de yoluna Lionel Messi olmadan devam etmek zorunda

Ancak Scaloni bundan sonra en büyük yıldızından yoksun kalacak. Lionel Messi, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki futbolcu, ekim başında Benin'e karşı 3-0 kazanılan hazırlık maçında milli takıma veda etmişti.

Getty Images

Şubat 2018'den bu yana milli takımın teknik direktörlüğünü yapan Scaloni, Arjantin'i 2022 Dünya Kupası zaferinin yanı sıra iki Copa America şampiyonluğuna da taşıdı (2021 ve 2024). Bugüne kadar Albiceleste'nin başında 105 maça çıkan Scaloni, 81 galibiyet ve yalnızca on yenilgi yaşadı.