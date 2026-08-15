İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Alman rekortmeninin satış listesinde yer alan oyuncu için artık Newcastle United da devrede. Buna göre Magpies, Portekizli futbolcuya şimdiden somut bir üç yıllık sözleşme teklif etti.

Newcastle, Arsenal'e giden Bruno Guimaraes'in yerine bir isim arıyor. Palhinha, Borussia Dortmund'un iddiaya göre 100 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği Felix Nmecha'ya göre daha uygun maliyetli bir alternatif olabilir. Kaldı ki kulüp, milli oyuncu Nick Woltemade için çok sayıda önemli oyuncusuyla sebepsiz yere yollarını ayırmış değildi. Anthony Gordon ve Sandro Tonali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıdaki ayrılığın arka planında Premier League ve UEFA'nın finans kuralları yer alıyor. Aksi takdirde ağır para cezaları, hatta transfer yasağı riski bulunuyor.

Palhinha için muhtemelen 20 ila 25 milyon euro arasında bir bedel gerekecek. Ancak satın alma opsiyonlu kiralama, Bayern için bir seçenek değil. Bu nedenle Max Eberl liderliğindeki yöneticiler son olarak Aston Villa'ya da olumsuz yanıt verdi. FCB Sportif Direktörü cuma günü bir basın toplantısında, "Aston Villa'nın Joao için bizimle iletişime geçtiğini okuduk. Bu doğru. Ama Aston Villa ile bir anlaşmaya varamayacağız, bu basitçe işlemiyor. Çünkü başkalarının bize dayattığını yapmak zorunda olduğumuz bir durumda değiliz" diyerek bu konuda son sözü de söyledi.

Bayern Münih'te Joao Palhinha'nın yanı sıra kimler gidebilir?

Newcastle'ın şimdi Palhinha için girişimde bulunuyor olması ise sürpriz değil. 31 yaşındaki oyuncu Premier League'de hâlâ mükemmel bir itibara sahip. Münih'e transfer olmadan önce Fulham'da parlamıştı. Geçen sezonda kiralık olarak forma giydiği Tottenham Hotspur'da da etkileyici bir performans ortaya koydu. Spurs'ün neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacak kadar kötü bir sezon geçirmesine rağmen, ön libero 45 maçta 10 gole doğrudan katkı verdi.

Palhinha'nın yanı sıra Bayern, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'dan da çıkmak istiyor. Ancak ikili için şu anda yakın zamanda bir çözüm görünmüyor. Vincent Kompany yönetiminde, Münih'te kalmaları halinde ikisinin de Palhinha gibi artık bir rol oynaması beklenmiyor.

Temmuz ayının sonunda onursal başkan Uli Hoeneß ise şaşırtıcı şekilde uzlaşmacı ifadeler kullandı. "Şimdi bir ya da iki oyuncuyu göndermeyi başarabilirsek ve arzumuz tam olarak bu yönde, elbette bu iyi olur. Ama bir şeyi çok net söylemek istiyorum: Bayern Münih ile yapılan bir sözleşme dokunulmazdır. Bu da şu anlama geliyor, günün sonunda uygun bir çözüm bulunamazsa oyuncuları kadroda tutacağız" dedi.