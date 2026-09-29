Nathaniel Brown, Yunanistan karşısında henüz 10. milli maçına çıkmış olsa da 23 yaşındaki FC Bayern sol beki, Almanya ilk 11’inin en tecrübeli isimleri arasında yer aldı. Yalnızca Jonathan Tah ile Joshua Kimmich’in çok daha fazla maçı bulunurken, sıralamada Karim Adeyemi ve Felix Nmecha da Brown’un hemen önünde yer aldı.

Milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp’un ilk aday kadrosu öncesinde birçok mevkide kafa yorduğu tahmin ediliyordu. Ancak sol bek pozisyonu, Brown sayesinde kısa ve uzun vadede umut verici biçimde doldurulmuş görünüyordu. Beklendiği üzere Klopp, Hollanda deplasmanındaki ve Yunanistan’a karşı oynanan ilk iki milli maçında onu ilk 11’de sahaya sürdü. Sorun şu ki Brown genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Tıpkı son dönemde FC Bayern’de olduğu gibi; burada da Alphonso Davies ile girdiği rekabette geriye düşmüş durumda.

Brown, her iki milli maçta da hücumda zaman zaman etkisini gösterdi. En iyi aksiyonunda, Hollanda ile 1-1 berabere kalınan maçta Karim Adeyemi’nin değerlendiremediği çok net pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Ancak genel tabloda Brown’un etkisi yetersiz kaldı. Örneğin Yunanistan’a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 0-1’lik yenilgide yaptığı sekiz ortadan yalnızca biri adresini buldu.

Asıl endişe verici olan ise savunmadaki yetersiz görüntüsüydü. Brown, hızlı rakipleri Crysencio Summerville ve Konstantinos Karetsas karşısında büyük sorun yaşadı, arkasında da tekrar tekrar boşluklar oluştu. Üstelik Hollanda’nın son dakikalardaki beraberlik golünde Brown, golü atan Cody Gakpo ile girdiği bire bir mücadeleyi de kaybetti.

Almanya Milli Takımı: Şimdi sıra Raum ve Mittelstädt’te

İlk kadrodaki oyuncuların çoğu gibi Brown da pazartesi günü milli takım kampından ayrıldı. Peki şimdi ilk 11’deki yerinden endişe etmeli mi? Perşembe günü Sırbistan’a karşı ve pazar günü Yunanistan deplasmanında oynanacak diğer iki milli maçta David Raum ile Maximilian Mittelstädt kendilerini gösterme fırsatı bulacak.

Bu iki isim, Brown Ekim 2025’te ilk kez milli olduktan ve ilkbaharda ilk 11’in değişmezlerinden biri haline geldikten önce, sol bek pozisyonu için yıllar boyunca sürekli bir rekabet içindeydi. Dünya Kupası’nda Brown ilk tercihti ve zayıf Almanya takımının az sayıdaki olumlu isimlerinden birine dönüştü. Ödülü ise Eintracht Frankfurt’tan FC Bayern’e 50 milyon avroluk transfer oldu; burada da yaz aylarında kendisini doğrudan oldukça umut verici bir konumda buldu.

Rakibi Alphonso Davies ise o dönemde zorlu ayların ardından geliyordu. Ön çapraz bağ yırtığını henüz atlatmış olan 25 yaşındaki oyuncu, bir önceki sezonun son bölümünde bir kas lifi yırtığı yaşamıştı. Uzun zamandır beklenen ev sahibi Dünya Kupası’nda Davies sonunda Kanada adına sadece 16 dakika oynayabildi. Yeniden sakatlık problemiyle Münih’e döndü, ilk etapta bireysel çalıştı ve tüm hazırlık maçlarında toplamda yalnızca 66 dakika sahada kaldı.

Yeni transfer Brown ise bu sırada iyi performanslarıyla dikkat çekti ve aynı zamanda çok yönlülüğünü de kanıtladı. Hücum hattındaki personel sıkıntısı nedeniyle Brown, Borussia Dortmund’a karşı Süper Kupa’daki 2-1’lik galibiyette 10 numara pozisyonunda maça başladı ve yön belirleyen açılış golünü attı. Alışık olmadığı bu görevlendirme karşısında Brown bile şaşkınlığını gizleyemedi: "Özellikle ilk maçlarda benim sol arkada oynatılacağımı düşünmüştüm."

IMAGO

FC Bayern: Alphonso Davies sezon başlangıcının kazananı

Teknik direktör Vincent Kompany’nin bu kararı sadece Brown’da değil, Klopp’ta da şaşkınlık yarattı. "Bir sol bekimiz var ve onu 10 numarada oynatıyorlar" diyerek, Stuttgart ile oynanan maç sırasında Sat1 ekranlarında sitem etti Klopp. Elbette bunu şakayla karışık söyledi ama en azından çok küçük bir kısmında ciddi olduğu da düşünülebilir. Ofansif orta sahadaki personel durumu nihayet rahatlayınca Brown asıl pozisyonuna döndü ve burada artık tamamen iyileşen Davies ile süre için rekabet ediyor.

Brown, Almanya Kupası’nda VfL Osnabrück’e karşı ve Bundesliga’da SV Elversberg karşısında ilk 11’de başladı, ancak hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından her iki maçta da erkenden Davies için oyundan alındı. Elversberg karşısında gelen geri dönüşte Davies’in katkısı da belirleyici oldu. FK Bodö/Glimt ile oynanan Şampiyonlar Ligi açılış maçında Brown 90 dakika boyunca kulübede oturdu. Union Berlin karşısında ise ancak maçın sonlarına doğru oyuna girdi; hem de Davies iki asistle yıldızlaştıktan sonra.

Kanadalı oyuncu bu sezon toplamda şimdiden dört skor katkısı üretti. Davies fiziksel olarak uzun süredir olmadığı kadar fit görünüyor, eski üst düzey formuna yaklaşıyor ve sezon başlangıcının kazananı olarak görülüyor.

Bu arada Brown şimdi milli takımda da tökezlerken, Davies ise gecikmeli balayı tatilinin keyfini çıkarıyor. Yaz aylarında gerçekleşen düğününün hemen ardından bir seyahat tarih olarak mümkün olmadığı için, Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü Jesse Marsch ile görüştükten sonra bu milli aradaki hazırlık maçlarına katılmamayı tercih etti. Davies pazartesi günü Instagram’da palmiye ağaçları altındaki sahilde oynanan bir plaj voleybolu maçından video paylaştı.