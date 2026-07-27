Andrea Pirlo, aksine, kendisinde hiçbir suç görmüyordu. 2006 dünya şampiyonu, pazartesi sabahı Instagram'da “büyük bir kırgınlıkla”, “Geçtiğimiz gece İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için artık aday olmadığımı öğrendim” dedi. Ancak bir dönem İtalyanların sevgilisi olan Pirlo, gerekçeyi anlayamadı. Medyanın ve kamuoyunun günlerdir ona yüklediği şey ise tamamen konunun dışında!

Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti'nin görevi reddetmesinin ardından Pirlo'nun bu görevi alması kesin gibi görünüyordu. Bunda, kısa süre önce federasyon FIGC'nin teknik direktörü olan İtalyan futbol ikonu Paolo Maldini'nin, yeniden yapılanma için onu birinci tercih olarak belirlemesinin de payı büyüktü. Ancak Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Pirlo'nun Rus bahis şirketi Fonbet ile bağlantıları nedeniyle federasyon başkanı Giovanni Malago da artık onu kabul edilebilir görmüyor.

Zaten büyük olan kaosu tamamlayan unsur ise, Pirlo'nun Squadra Azzurra'nın teknik direktörü olmaması halinde Maldini'nin görevini derhal bırakma tehdidi oldu. Bu durumda, atanmasından henüz bir ay bile geçmeden federasyon teknik direktörsüz kalacak ve Malago, zaten yeni olan görev süresindeki bir sonraki dev sorunla karşı karşıya kalacak.

Pirlo'nun kendisine yöneltilen suçlamalara sert bir şaşkınlıkla tepki göstermesi de pek bir işe yaramıyor. Fonbet ile iş birliğine “siyasi bir anlam yüklemek” mi? 47 yaşındaki eski milli futbolcu buna öfkeyle, “Bu, bana hiç dile getirmediğim ve bana ait olmayan görüşler atfetmek anlamına gelir” dedi. Buna rağmen federasyonda onun için bir gelecek yok.

İtalya son olarak üst üste üç kez Dünya Kupası'nı kaçırdı

Pirlo şu anda Dubai'deki birinci lig ekibi United FC ile sözleşmeli, aynı zamanda Fonbet'in küresel marka elçisi. Mesleki iş birliğinin “yalnızca ticari ve sportif nitelikte” olduğunu vurgulasa da, sözleşme belgelerinin incelenmesinin ardından Malago liderliğindeki federasyon yönetimi açıkça farklı bir sonuca varmış görünüyor.

Geriye kalan ise, FIGC'nin yeni milli takım teknik direktörü arayışındaki bu trajedinin bir sonraki perdesi. Gazzetta dello Sport, Maldini'nin Pirlo'yu seçeceğini açıklamasının ardından alaycı bir şekilde “Coup de theatre”, yani bir dramadaki şaşırtıcı geri dönüş diye yazdı; üst üste üç Dünya Kupası finallerini kaçırmış olan büyük düşüşteki futbol ülkesinde, ne medya ne de ülkenin siyasetçileri eleştirilerini esirgedi.

Birkaç gün öncesine kadar Guardiola ve Ancelotti gibi büyük isimler dolaşıyordu, ancak şimdi federasyon elinde hiçbir şey olmadan kaldı, Pirlo da artık bu defteri kapattı. “Maldini ve Leonardo'ya bana gösterdikleri takdir ve güven için teşekkür etmek istiyorum” diyen Pirlo, sözlerini şöyle sürdürdü: “İtalya'ya olan sevgim bir iş unvanına bağlı değil. Bu, hikâyemin, kimliğimin bir parçası ve her zaman benimle olacak.”

İtalyan dramasının bir sonraki perdesinde başrolde o olmayacak. Sahne şimdilik Maldini'nin ve görevde kalması için direktörünü mutlaka ikna etmek isteyen Malago'nun.