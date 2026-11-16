“Şimdi Cristiano Ronaldo'nun annesine de mi cevap vermem gerekiyor?” Jorge Jesus, Dolores Aveiro'nun sert sözlerine yanıt verdi

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, millî takım efsanesi Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun kışkırtıcı açıklamalarına yanıt verdi. Portekiz'in Danimarka karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Aveiro, oğlunun millî takımdaki son günlerinde kötü muamele gördüğünü öne sürerek sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

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Jesus, Aveiro'nun yenilgiden memnun olduğu yönündeki sözlerine değindi

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında bu sert çıkış sorulduğunda Jesus, gerilimi tırmandırmadan durumu yatıştırmaya çalıştı. 72 yaşındaki teknik direktör RTP'ye, “Şimdi Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim annem de… Ronaldo'nun annesi çok saygı duyduğum bir hanımefendi, ne diyebilir ki? Anne annedir, bunun başka yolu yok. Açıklamalarını anlıyorum,” dedi.

Anne ile çocuk arasındaki özel bağı kabul ederek görüşünü açan Jesus, bir annenin çocuklarını her zaman sonuna kadar savunacağını söyledi. Açıklamaların ardındaki duyguları anladığını vurgulayan Jesus, Aveiro'yu ailesini büyütmek için çok sıkıntı çekmiş, çok sevilen bir anne olarak nitelendirdi.

Jesus daha sonra SportTV'ye aynı düşünceyi yineledi: “Gürültü mü? Doğru, ama anne annedir ve ona saygı duymaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Bir anne çocuklarını ölümüne kadar savunur. O, çocuklarını büyütmek için çok sıkıntı çekmiş, çok değerli bir anne.”

Danimarka karşısındaki ağır yenilginin ardından gerilim arttı

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Tartışma, Aveiro'nun Sporting CP'de düzenlenen bir etkinlikte konuşarak millî takımın, kadrodan ayrılmadan önce oğlunu “kandırdığını” öne sürmesiyle başladı. Portekiz'in Danimarka karşısında aldığı kötü 4-1'lik yenilgide nasıl dağıldığına özellikle değinen Aveiro, sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi. Şikâyetleri arasında, gerektiği gibi yapılmadığını düşündüğü yakın tarihli bir onurlandırma da vardı. Aveiro, Ronaldo'nun başarılarının ancak kendisi de oradayken takdir edilmesi gerektiğini savundu. Kamuoyu önünde sergilenen bu düşmanca tutum, Galler ile oynayacağı bir sonraki UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanan takımın üzerine gölge düşürdü.

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Deneyimli teknik direktörün Ronaldo ile ilişkisi, Portekiz basınında uzun süredir yakından inceleniyor. Haberlerde, oyuncu millî takımı bırakmadan önce teknik direktör ile beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo arasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığa sık sık dikkat çekildi. Jesus, Ronaldo sonrası dönemde takımın taktiksel gelişimine odaklanmaya çalışsa da Aveiro ailesinin süregelen etkisi, millî takımın kamuoyundaki algısında önemli bir etken olmayı sürdürüyor. Teknik direktör, böylesine tanınmış isimler yönetimini eleştirmeye devam ederken takımın gerçekten yoluna devam edip edemeyeceğine ilişkin sorularla karşılaşmayı sürdürüyor.

Bernardo Silva'nın fiziksel durumuna ilişkin endişeler

Aile içi gerilimin yanı sıra Jesus, Bernardo Silva gibi deneyimli oyuncularla ilgili önemli kadro yönetimi sorunlarıyla da uğraşıyor. Manchester City'nin yıldızı, kulübünden gelen ve bu hafta içinde ligde forma giyebilecek durumda olabileceğini belirten haberlere rağmen, fiziksel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle kısa süre önce millî takım kadrosundan çıkarıldı.

Sakatlık durumuna ilişkin açıklamalar arasındaki farklılık sorulduğunda Jesus, “Bunu benden daha iyi ancak doktor söyleyebilir; ben sağlık ekibinin bir parçası değilim,” dedi. Jesus, Silva ve Fabio Silva'nın, orta saha oyuncusu sağlık ekibine fiziksel bir sorun bildirmeden önce yardımcısı Pedro'dan belirli antrenman çalışmaları yapmayı istediklerini açıkladı. Teknik direktör, Silva gibi üst düzey oyuncuların ülkeleri adına oynayamadıklarında bundan asla memnun olmadıklarını kabul etti ancak kararın tamamen kendisine iletilen teşhise dayandığını vurguladı.