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Mohamed Saeed
Çeviri:

“Şimdi Cristiano Ronaldo'nun annesine de mi cevap vermem gerekiyor?” Jorge Jesus, Dolores Aveiro'nun sert sözlerine yanıt verdi

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Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, millî takım efsanesi Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun kışkırtıcı açıklamalarına yanıt verdi. Portekiz'in Danimarka karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Aveiro, oğlunun millî takımdaki son günlerinde kötü muamele gördüğünü öne sürerek sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

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Jesus, Aveiro'nun yenilgiden memnun olduğu yönündeki sözlerine değindi

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında bu sert çıkış sorulduğunda Jesus, gerilimi tırmandırmadan durumu yatıştırmaya çalıştı. 72 yaşındaki teknik direktör RTP'ye, “Şimdi Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim annem de… Ronaldo'nun annesi çok saygı duyduğum bir hanımefendi, ne diyebilir ki? Anne annedir, bunun başka yolu yok. Açıklamalarını anlıyorum,” dedi.

Anne ile çocuk arasındaki özel bağı kabul ederek görüşünü açan Jesus, bir annenin çocuklarını her zaman sonuna kadar savunacağını söyledi. Açıklamaların ardındaki duyguları anladığını vurgulayan Jesus, Aveiro'yu ailesini büyütmek için çok sıkıntı çekmiş, çok sevilen bir anne olarak nitelendirdi.

Jesus daha sonra SportTV'ye aynı düşünceyi yineledi: “Gürültü mü? Doğru, ama anne annedir ve ona saygı duymaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Bir anne çocuklarını ölümüne kadar savunur. O, çocuklarını büyütmek için çok sıkıntı çekmiş, çok değerli bir anne.”

Danimarka karşısındaki ağır yenilginin ardından gerilim arttı

FBL-EURO-2024-MATCH41-POR-SLOGetty Images

Tartışma, Aveiro'nun Sporting CP'de düzenlenen bir etkinlikte konuşarak millî takımın, kadrodan ayrılmadan önce oğlunu “kandırdığını” öne sürmesiyle başladı. Portekiz'in Danimarka karşısında aldığı kötü 4-1'lik yenilgide nasıl dağıldığına özellikle değinen Aveiro, sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi. Şikâyetleri arasında, gerektiği gibi yapılmadığını düşündüğü yakın tarihli bir onurlandırma da vardı. Aveiro, Ronaldo'nun başarılarının ancak kendisi de oradayken takdir edilmesi gerektiğini savundu. Kamuoyu önünde sergilenen bu düşmanca tutum, Galler ile oynayacağı bir sonraki UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanan takımın üzerine gölge düşürdü.

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Deneyimli teknik direktörün Ronaldo ile ilişkisi, Portekiz basınında uzun süredir yakından inceleniyor. Haberlerde, oyuncu millî takımı bırakmadan önce teknik direktör ile beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo arasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan anlaşmazlığa sık sık dikkat çekildi. Jesus, Ronaldo sonrası dönemde takımın taktiksel gelişimine odaklanmaya çalışsa da Aveiro ailesinin süregelen etkisi, millî takımın kamuoyundaki algısında önemli bir etken olmayı sürdürüyor. Teknik direktör, böylesine tanınmış isimler yönetimini eleştirmeye devam ederken takımın gerçekten yoluna devam edip edemeyeceğine ilişkin sorularla karşılaşmayı sürdürüyor.

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Bernardo Silva'nın fiziksel durumuna ilişkin endişeler

Aile içi gerilimin yanı sıra Jesus, Bernardo Silva gibi deneyimli oyuncularla ilgili önemli kadro yönetimi sorunlarıyla da uğraşıyor. Manchester City'nin yıldızı, kulübünden gelen ve bu hafta içinde ligde forma giyebilecek durumda olabileceğini belirten haberlere rağmen, fiziksel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle kısa süre önce millî takım kadrosundan çıkarıldı.

Sakatlık durumuna ilişkin açıklamalar arasındaki farklılık sorulduğunda Jesus, “Bunu benden daha iyi ancak doktor söyleyebilir; ben sağlık ekibinin bir parçası değilim,” dedi. Jesus, Silva ve Fabio Silva'nın, orta saha oyuncusu sağlık ekibine fiziksel bir sorun bildirmeden önce yardımcısı Pedro'dan belirli antrenman çalışmaları yapmayı istediklerini açıkladı. Teknik direktör, Silva gibi üst düzey oyuncuların ülkeleri adına oynayamadıklarında bundan asla memnun olmadıklarını kabul etti ancak kararın tamamen kendisine iletilen teşhise dayandığını vurguladı.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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