Geçen uzun millî maç arasında Kimmich ve takımdaki rolü üzerine bir tartışma başladı. Bayern’in yıldızı, yeni Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki ilk Uluslar Ligi maçlarında oynadı. Ancak kalmak istemesine rağmen, önceden yapılan anlaşma gereği Almanya Futbol Federasyonu’nun 44 kişilik kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. Ardından merkez orta sahada, onun mevkisinde oynayan diğer futbolcular göz doldururken Klopp, büyüyen tartışmayı daha başlamadan bitirmeye çalıştı.

Teknik direktör bunu en azından Hamann nezdinde başaramadı. Hamann, Kimmich’in millî takımda uzun vadede merkez orta sahada oynayacak kadar iyi olmadığı görüşünde.

Hamann, Sky 90 programında şunları söyledi: "Buna rağmen şimdiki Barcelona teknik direktörü (Hansi Flick, editörün notu), şimdiki İngiltere Millî Takımı Teknik Direktörü (Thomas Tuchel, editörün notu) ve Almanya Millî Takımı’nın bir önceki teknik direktörü Julian Nagelsmann, üçü de onu sağ bekte oynattı." Kimmich’in gerçekten "dünya çapında" olup olmadığını sorgulayan Hamann şöyle devam etti: "Futboldaki en önemli mevki merkez orta saha. Orası takımın makine dairesi; maçlar orada kazanılır ve kaybedilir. Üstün yeteneklere sahip üç teknik direktörün hepsi onu sağ bekte oynattı. Şimdi de biri bana onun merkezde dünya çapında olduğunu mu söyleyecek?"

Hamann, Bayern’den takım arkadaşı Tom Bischof’un kısa sürede Kimmich’i geride bırakacağına ise inanmıyor. Ona göre iki başka oyuncu Kimmich’ten daha iyi: "Bischof harika bir futbolcu, buna şüphe yok. Ama merkezde oynayabilecek bir oyuncu olup olmadığı konusunda temkinli davranırım. Bana göre şu tartışmasız: Yarın bir Avrupa Şampiyonası finaline çıksak merkezde Pavlovic ve Nmecha ilk 11’de başlar."

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Hamann’ın 31 yaşındaki Kimmich hakkındaki vardığı sonuç ise şu: "Bence bir noktadan sonra kaptanlık meselesi kendiliğinden çözülecek çünkü başka oyuncular oynayacak."

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Bu konuda farklı düşündüğü anlaşılan isimlerden biri, Hamann’ın Bayern’den eski takım arkadaşı Lothar Matthäus. Almanya Millî Takımı’nda en çok forma giyen oyuncu olan Matthäus, Bayern’in cumartesi günü Bundesliga’da RB Leipzig’i 6-1 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardından Sky’da yapılan değerlendirmede Kimmich’i övgüye boğdu. Matthäus’a göre Kimmich "tam anlamıyla bir lider. Sadece bugün değil, yıllardır öyle. Bayern’de lider olan biri millî takımda da lider olabilir. Üstelik çok önemli bir oyuncu."

Matthäus, Kimmich tartışmasının "artık yavaş yavaş sona ermesini" umuyor

Matthäus’a göre Nagelsmann’ın Dünya Kupası’nda "liderini" doğru mevkide oynatmaması da büyük bir hataydı. Matthäus şunları söyledi: "Belirleyici işler yapıyor. Enerjisiyle, kişiliğiyle, duruşuyla. Sportif ve futbol kalitesiyle hiçbir takımın vazgeçemeyeceği bir oyuncu."

Matthäus, "bu tartışmanın artık yavaş yavaş sona ermesini" umduğunu belirterek, "Sadece Bayern’de değil, millî takımda da bu rolü üstlenmek için gereken her şeye sahip" dedi.