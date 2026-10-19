Geçtiğimiz uzun millî maç arasında Kimmich ve rolüyle ilgili bir tartışma alevlendi. Bayern yıldızı, yeni Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki ilk Uluslar Ligi maçlarında oynadı. Ancak kalmak istemesine rağmen, yapılan anlaşma gereği DFB'nin 44 kişilik kadrosundan ayrılmak zorunda kaldı. Ardından merkez orta sahada onun pozisyonunda oynayan diğer futbolcular göz doldururken Klopp, başlayan tartışmayı daha büyümeden bitirmeye çalıştı.

Teknik direktör bunu en azından Hamann nezdinde başaramadı. Hamann, Kimmich'in millî takımda uzun vadede merkez orta sahada oynamak için yeterince iyi olmadığını düşünüyor.

Hamann, Sky 90 programında şunları söyledi: "Buna rağmen şu anki Barcelona teknik direktörü (Hansi Flick, editörün notu), şu anki İngiltere Millî Takımı Teknik Direktörü (Thomas Tuchel, editörün notu) ve bir önceki Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, onu sağ bekte oynattı." Kimmich'in gerçekten "dünya çapında" bir oyuncu olup olmadığını sorgulayan Hamann, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futboldaki en önemli pozisyon merkez orta saha. Burası takımın makine dairesi; maçlar orada kazanılır ve kaybedilir. Üstün yeteneklere sahip üç teknik direktörün hepsi onu sağ beke koydu. Şimdi biri çıkıp bana onun merkezde dünya çapında olduğunu mu söyleyecek?"

Öte yandan Hamann, FCB'den takım arkadaşı Tom Bischof'un kısa sürede Kimmich'i geride bırakacağına inanmıyor. Kimmich'ten daha iyi gördüğü iki başka oyuncu var: "Bischof harika bir futbolcu, buna şüphe yok. Ama merkezde oynayabilecek bir oyuncu olup olmadığı konusunda temkinli davranırım. Bana göre, yarın bir Avrupa Şampiyonası finaline çıksak merkezde Pavlovic ve Nmecha'nın ilk 11'de başlayacağı tartışmasız."

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Hamann'ın 31 yaşındaki Kimmich hakkındaki vardığı sonuç ise şu: "Bence kaptanlık meselesi bir noktada kendiliğinden çözülecek, çünkü başkaları oynayacak."

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Bu konuya farklı baktığı açık olan isimlerden biri, Hamann'ın Bayern'den eski takım arkadaşı Lothar Matthäus. Almanya Millî Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu olan Matthäus, Bayern'in cumartesi günü Bundesliga'da RB Leipzig karşısında aldığı 6-1'lik farklı galibiyetin ardından Sky yayınındaki değerlendirmede Kimmich'e övgüler yağdırdı: "O tartışmasız bir lider. Sadece bugün değil, yıllardır öyle. Bayern'de lider olan biri, millî takımda da lider olabilir. Üstelik çok önemli bir oyuncu."

Matthäus, Kimmich tartışmasının "artık yavaş yavaş sona ermesini" umuyor

Matthäus'ya göre Nagelsmann'ın Dünya Kupası'nda "liderini" doğru pozisyonda oynatmaması da büyük bir hataydı. Matthäus sözlerini şöyle sürdürdü: "Belirleyici işler yapıyor. Enerjisiyle, kişiliğiyle, duruşuyla. Sportif ve futbolculuk kalitesiyle hiçbir takımın onsuz olması düşünülemez." Matthäus, "bu tartışmanın artık yavaş yavaş sona ermesini" umduğunu belirterek, "Bu rolü yalnızca Bayern'de değil, millî takımda da üstlenmek için gereken her şeye sahip" dedi.

Matthäus, Interwetten etkinliğinde de görüşünü yineledi ve pazartesi günü Kimmich'i bir kez daha savundu: "Neden eleştirildiğini bilmiyorum. İnsanlar Nmecha ve Pavlovic'i istiyor ama Kimmich olmadan onlar da top makineleri değil. Kimmich hakkında verilen hükümler adil değil" dedi. "Benim için Kimmich'in ilk 11'deki yeri garanti. Millî takımda Pavlovic veya Nmecha'yı onun yanında oynatabilirsiniz" diye ekledi.