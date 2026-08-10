José Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü, teknik direktörlük kariyerinde yalnızca yeni bir sayfa değildi; İspanyol kulübünün en tartışmalı dönemlerinden birine ait anıları da beraberinde getirdi. Bu yılın haziran ayında takımın teknik direktörlüğüne getirildiği kesinleşen Portekizli çalıştırıcı, gergin bir atmosfer ve takımın bazı yıldızlarıyla, başta tarihi kaptanı Iker Casillas olmak üzere yaşanan sert anlaşmazlıklar içinde sona eren ilk deneyiminin ardından uzun yıllar sonra Santiago Bernabéu'ya geri dönüyor.

Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü, ilk döneminde soyunma odasını sarsan anlaşmazlıklar dosyasını, özellikle de kulüp içindeki büyük konumuna rağmen İspanyol kalecinin ilk on birdeki yerini kaybetmesine kadar varan Casillas'la olan gergin ilişkisini yeniden gündeme getiriyor.

Iker Casillas, Mourinho'nun üçüncü sezonunda Real Madrid içinde patlak veren anlaşmazlıklardan en çok etkilenen oyunculardan biriydi; kendisini uzun süre ilk on birin dışında bulmuş, bu karar kulüp içinde ve dışında büyük tartışmalara yol açmıştı.

Casillas, 25 yıl boyunca 725 maçta kulübün formasını giymesinin ardından Real Madrid'in en önemli efsanelerinden biri kabul ediliyor. Kariyeri boyunca üç Şampiyonlar Ligi ve beş İspanya Ligi kupası kazanmayı başardı.

Bu tarihi konumuna rağmen İspanyol kaleci, Mourinho'nun yönetiminde rolünün gerilediği 2012-2013 sezonunda zor bir dönem yaşadı ve zaman geçtikçe iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar keskinleşti.

Casillas, Portekizli teknik adamla olan ilişkisi hakkında açık sözlü konuştu: "José ile aramdaki ilişki son derece soğuktu. O yıllarda, sonunda gerçekten işlerin ipin koptuğu bir noktaya geldiğini düşünüyorum."

Kriz, Mourinho ile Casillas arasındaki kişisel ilişkiyle sınırlı kalmadı; yansımaları soyunma odasına kadar uzandı ve Portekizli teknik adamın takımın önde gelen bazı yıldızlarıyla olan ilişkisini de belirgin biçimde etkiledi.

Sami Khedira: Soyunma odası kâbusa dönüştü

Real Madrid'in eski oyuncusu Sami Khedira, Mourinho ile Casillas arasındaki anlaşmazlığın yalnızca bir teknik direktör ile kaleci arasındaki bir kriz olmadığını, tüm takımın atmosferi üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu açıkladı.

Khedira şunları söyledi: "Iker, Real Madrid'de bir efsane ve kulübün her taraftarının sevgisine mazhar biri. Mourinho onu yedek kulübesine oturttu, onunla konuşmadı, üstelik medyada onun hakkında kötü konuştu; bu yüzden soyunma odası, açıkçası, bir kâbusa dönüştü."

Ve ekledi: "Ardından, José ile Cristiano ve İspanyol oyuncular, Casillas ile Sergio Ramos gibi birçok oyuncu arasındaki ilişki bozuldu. Bu oyuncular soyunma odası atmosferi için son derece önemliydi."

Khedira'nın bu tanıklığı, bireysel anlaşmazlıkların teknik direktör ile takımın temel taşlarından bazıları arasındaki ilişkiyi etkileyen daha geniş bir krize dönüşmesinin ardından, o dönemde Real Madrid soyunma odasının yaşadığı bölünmenin boyutunu ortaya koyuyor.

Bu atmosfer, takımın önceki sezonlarda elde ettiği başarıları sürdürmekte başarısız olduğu bir dönemde, Mourinho'nun Real Madrid'deki üçüncü sezonuna gölge düşüren en önemli etkenlerden biriydi.

Mourinho'nun yanıtı: Onların şımartılmış oyuncular olduğunu anladım

Buna karşılık Mourinho, Casillas ve İspanyol oyuncularla ilişkisinin gerilmesinin nedenleri konusunda tamamen farklı bir anlatıma sahip ve bunun bir kısmını, teknik direktörlük kariyerini konu alan "Netflix" platformundaki yeni bir belgesel dizisinde açıkladı.

63 yaşındaki Portekizli teknik adam, Casillas'ın takımın kaptanlığını yaptığı dönemdeki bazı davranışlarının, soyunma odasında kabul etmeye hazır olmadığı bir zihniyetin varlığını kendisine erkenden gösterdiği görüşünde.

Mourinho, "BBC Sport"un aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Casillas'la kaptan sıfatıyla konuştuğum ilk üç seferden birincisinde bana ilk söylediği şey şuydu: Milli takım oyuncuları için daha fazla izin talep etmek istiyorum."

Ve ekledi: "Benimle konuştuğu ikinci seferde şöyle dedi: Senden antrenman seanslarının saatini bir saat ertelemeni rica ediyorum, çünkü antrenman için belirlediğin saatte Madrid'de trafik çok yoğun oluyor."

Mourinho, Casillas'la olan ilişkisinin ayrıntılarını anlatmaya devam etti: "Üçüncü seferdeyse şöyle dedi: Otele gitmek istemiyoruz; maç günü toplanıp doğrudan stada gidip maçı oynamayı tercih ediyoruz."

Bu olayların ardından Mourinho, takımın bazı oyuncularının konumlarını, kendisinin katı yönetim tarzıyla bağdaşmayan bir biçimde ele aldıkları kanaatine vardı.

Anlatımını şöyle tamamladı: "Kısa bir süre içinde, onların şımartılmış oyuncular olduğunu anladım."

Real Madrid ile Barcelona rekabeti ateşi daha da körükledi

Mourinho'nun Casillas'la ilişkisi yalnızca takım içindeki teknik ya da yönetsel kararlarla bağlantılı değildi; Real Madrid ile Barcelona arasındaki tarihi rekabet, o dönemde gerilimin artmasında büyük bir rol oynadı.

İki ezeli rakip arasındaki mücadele, özellikle Clásico maçlarının saha içinde ve dışında son derece gergin karşılaşmalara dönüşmesinin ardından, Mourinho ile o dönem Barcelona'nın teknik direktörü olan Pep Guardiola arasındaki çekişmenin de kızışmasıyla doruk noktasına ulaşmıştı.

Ancak rekabetin şiddeti iki kulübün sınırlarında durmadı; tek bir milli takımın kadrosunda çok sayıda Real Madrid ve Barcelona yıldızının bulunması nedeniyle, İspanya Milli Takımı'ndaki oyuncular arasındaki ilişkiye de uzandı.

Casillas, Mourinho'yla yaşadığı bir başka anlaşmazlığı, Portekizli teknik adamın İspanya Milli Takımı'nda Barcelona'yı temsil eden takım arkadaşlarına yönelik tutumuna ilişkin olarak açıkladı; bu da iki taraf arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hâle getirdi.

Mourinho tutumunda netti; söz konusu olan İspanya Milli Takımı oyuncuları olsa bile iki kulüp arasındaki mücadelede taviz vermeye hazır olmadığını vurguladı.

Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Kabul etmediğim ve asla kabul etmeyeceğim şeyler var; biri bana saygı göstermediğinde, bu bir sorun teşkil eder."

Ve ekledi: "Ben diyorum ki: Bu, Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadeledir. Milli takıma katıldığınızda birbirinizi öpebilirsiniz, ama şimdi değil; buradaki mesele bir savaş gibidir."

Böylece Mourinho ile Casillas arasındaki ilişki, teknik kararların soyunma odası çekişmeleriyle iç içe geçmesinin, buna ek olarak Barcelona ile yaşanan çetin rekabetin ardından, modern Real Madrid tarihinin en tartışmalı hikâyelerinden birine dönüştü.

Mourinho'nun Real Madrid'e yeniden dönüşüyle birlikte, bu tartışmalı dönemin anıları yeniden ön plana çıkıyor; özellikle de Portekizli teknik adam, kendisini bekleyen zorlukların büyüklüğünün ve kulüp taraftarlarının zihinlerinde hâlâ canlı olan anıların gayet farkında olarak ikinci dönemine başlıyor.