Arjantinli forvet Julian Álvarez’ın, Atlético Madrid’den ayrılmak istediğini açıkça dile getirdiği açıklamaları, başkentin kulübünün koridorlarında ve taraftarları arasında büyük bir öfke fırtınası kopardı. Álvarez, Dünya Kupası’nda ülkesinin Avusturya ile oynadığı maçın ardından şunları söylemişti: "Herkes için en iyi seçenek transfer olmak; hayalimi gerçekleştirmek istiyorum," diyerek Barcelona veya Real Madrid'e katılma isteğine açıkça işaret etti.

İlk tepki, Roji-Blancos yönetiminden geldi. Yönetim, Barcelona’nın bu transferde izlediği stratejiden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, Katalan kulübünün oyuncuya sözleşmesini feshetmesi veya ayrılmaya zorlaması yönündeki baskısını sürdürmesi halinde yasal yollara başvuracağını ve FIFA’ya başvuracağını belirtti.

Taraftarların tepkisi de gecikmedi; Uluslararası Atlético Madrid Taraftar Dernekleri Birliği, resmi hesapları üzerinden sert tonlu bir açıklama yayınlayarak Arjantinli forveti “şımarık çocuk” olarak nitelendirdi. Açıklamanın başında şöyle denildi: “Alvarez, kaldırım taşından bile daha az düşünme yeteneğine sahip şımarık bir çocuk olduğunu kanıtlıyor; kendisi, Thibaut Courtois ve Hugo Sánchez ile aynı kefeye konabilecek bir hain.”

Taraftar dernekleri, oyuncunun bu tutumunu sürdürmesi halinde kulüp yönetiminin ona karşı sert bir tavır sergilemesini talep etti ve açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı: “Artık ona hak ettiği muameleyi göstermeliyiz; ya cezai bedelin tamamını ödemeli ya da yedek kulübesine gönderilmelidir. Yönetimin onu hak ettiği yere koymasını bekliyoruz, aksi takdirde kendimizi iki kat ihanete uğramış hissedeceğiz.”

Alvarez, 30 Haziran 2030’a kadar süren uzun vadeli bir sözleşmeyle Atlético Madrid’e bağlıdır. ve 500 milyon tutarında astronomik bir ceza maddesi içeriyor. Atlético yönetimi, bu rakama sıkı sıkıya bağlı kalarak oyuncunun satılık olmadığını ve transferi için sunulan hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağını vurguluyor. Öte yandan oyuncu, ayrılmanın tüm taraflar için en iyisi olduğu konusunda ısrarcı.