İtalya’nın eski başbakanı ve Milan’ın eski başkanı Silvo Berlusconi, 80’lerin sonunda Diego Maradona’yı kırmıız-siyahlı kulübe transfer etmek istediğini ancak bu hayalini gerçekleştiremediğini söyledi. Şu anda Serie A’da mücadele eden Monza’nın sahibi olan Berlusconi, Maradona’nın kırılgan bir karaktere sahip olduğunu ve Napoli’ye ait olduğunu ifade etti.

“FIFA’ya göre Arrigo Sacchi’nin Milan’ı tarihin en güzel futbolunu oynadı.

O takıma Maradona’yı ekleyemediğim için derin bir pişmanlık duyuyorum. Bu sadece Maradona kendi jenerasyonunun en iyi oyuncusu olduğu için değil.

Kırılgan bir insandı ve bizim Milan’da sahip olduğumuz disiplin ve bireylere olan ilgi onun bazı hatalardan kaçınması adına yardımcı olabilirdi.

Onunla transferi hakkında konuşurken, Napoli’nin kendisi olduğunu anladım. O Napoli tarihinin en büyük sembolü ve bayrak adamıydı.

Onu Milan’a almak koca bir şehrin kalbini alıp Milano’ya taşımak gibi olacaktı. Diego’nun kendisi de bu duyarlılığa sahipti ve bizim gibi düşündü”