Silva başı çekiyor... Mourinho neden Real Madrid’in “gizli” faturasından çıkarıldı?

Real Madrid, büyük hedeflerle dolu yeni bir sezona hazırlanırken, kulüp, büyük transferlerin gizli maliyetleri hakkında soru işaretleri uyandırabilecek beklenmedik bir faturayla karşı karşıya kalıyor.

Real Madrid, yeni sezona hazırlık kapsamında resmi olarak duyurduğu dört transferden üçü için İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’na (RFEF) 173.428,50 avro ödemek zorunda kalacak.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, bu tutar zorunlu ilk kayıt ücreti olarak belirlenmiş olup, birinci ve ikinci ligdeki tüm kulüplerin yeni oyuncuları kadroya kaydettiklerinde ödemesi gereken bir tutardır.

Kulübe bu tutarı ödetecek üç transfer şunlardır: Portekizli Bernardo Silva, Fransız Ibrahima Konaté ve Hollandalı Denzel Dumfries. İspanyol Mark Kokorela ise, Real Madrid’e ilk kez kayıt yaptırmasına rağmen bu şartın kapsamına girmiyor; zira İngiliz ligine transfer olmadan önce Getafe formasıyla La Liga’da oynamıştı.

Birinci Lig’de belirlenen ücret, bu turnuvada ilk kez forma giyen her oyuncu için 57.809,50 avrodur. Böylece, Real Madrid’in şu ana kadar bu üç transfer için ödeyeceği toplam tutar yaklaşık 200 bin avroya ulaşmaktadır.

Aynı kural, daha önce iki buçuk sezon boyunca Real Madrid’i çalıştırmış olan José Mourinho’nun geri dönüşü için de geçerlidir; bu durumda, yeni teknik direktörlere uygulanan bazı ek ücretlerden tamamen muaf tutulmaktadır.

Genellikle taraftarların dikkatinden kaçan bu ücretler, futbol dünyasındaki her yeni transferin, transfer ücreti ve maaşların ötesinde gizli maliyetler barındırdığını hatırlatıyor.