Andy Burnham, Manchester City ile olan ilişkileri hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılması kararını almak zorunda kaldı; bu karar, İngiliz "The Sun" gazetesinin, kural ihlalleriyle suçlanması nedeniyle kriz yaşayan kulüple olan ilişkilerine dair yürüttüğü araştırmanın ardından geldi.

"The Sun"a göre, başbakan, yedinci bir toplantının detaylarının ortaya çıkmasıyla aynı dönemde, kulüp yetkilileri ve Abu Dabi'deki sahipleriyle yaptığı tüm önceki görüşmelerin kapsamlı şekilde elle gözden geçirilmesini talep etti.

Burnham ve ekibi haftaya, Manchester City yetkilileriyle 2021 yılında yalnızca bir kez, kendisinin önemli olarak nitelendirdiği bir toplantı yaptığını vurgulayarak başlamıştı.

Ancak bu anlatı, gazetenin, Burnham'ın Manchester belediye başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, 2017 ve 2018 yıllarında kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ile iki akşam yemeği yediğini ve bu iki görüşmenin kayıtlardan silinmesinin ardından resmi kamu kayıtlarında yer almadığını ortaya çıkarmasıyla çöktü.

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Burnham'ın Manchester City ile ilişkisi, kulübün Premier Lig kurallarına yönelik 100'den fazla ihlalden suçlu bulunmasının ardından, kulübün Birleşik Arap Emirlikleri'nden olan sahiplerinin ayrılma olasılığından duyduğu endişeyi dile getirmesi üzerine eleştirilere maruz kaldı.

Başbakanın talimatları doğrultusunda, Büyük Manchester Birleşik Yönetimi pazartesi günü kısa bir açıklama yayımladı; ancak açıklamada Burnham ile Khaldoon Al Mubarak'ı bir araya getiren iki akşam yemeğine değinilmedi.

Başbakan tam şeffaflık sözü vererek şunları söyledi: "Her şeyin daha kapsamlı bir şekilde elle gözden geçirilmesini istedim, çünkü mümkün olan tüm bilgileri herkesin erişimine açmak istiyorum. Bu konuda hiçbir şüpheye yer yok, tam şeffaflık sağlanmalı."

Ancak gölge bakan Louie French özür talep etti ve dün akşam şöyle konuştu: "Başbakan, Avam Kamarası önünde Manchester City ile ilgili tüm temaslarını pazartesi günü öğleden sonra yayımlama sözü verdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu gerçekleşmedi ve bu onun kişisel sorumluluğudur. Kamaraya gelip özür dilemesi gerekiyor."

Gazete, iki akşam yemeğinin yanı sıra, Burnham'ın Manchester City'nin üst düzey yetkilileriyle en az beş ayrı vesileyle daha görüştüğünü ortaya çıkardı.

Yeni ortaya çıkan belgeler, başbakanın Eylül 2018'de Çin'de, City Football Group'un da katılımıyla düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında yer aldığını gösterdi.

Orada kulübe ait bir ofisin açılışı vesilesiyle düzenlenen bir etkinliğe katıldığı biliniyordu, ancak grubun önde gelen temsilcilerinin de hazır bulunduğu iki saat süren bir öğle yemeğine de katıldığı bilinmiyordu.

Bilgi edinme özgürlüğü yasaları kapsamında açıklanan kayıtlar, Burnham'ın dört gün süren bir gezi boyunca resmi programında, City Football Group'un Shenzhen ofisinin açılışı başlıklı bir öğle yemeği ile üst düzey yöneticilerin yuvarlak masa teknik toplantısının yer aldığını gösterdi.

"Gizlilik derecesi: Dahili, kişisel ve gizli" damgası taşıyan belgeler, zirvenin 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 11.30 ile 13.30 arasında, One Shenzhen Bay binasında yapıldığını ortaya koydu.

Uçak biletleri, otel ve diğer masrafları kapsayan 4.796 sterlinlik faturayı, iki bölge arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Manchester Çin Forumu karşıladı.

Eylül 2019'da Burnham, Etihad Stadyumu'nda Vincent Kompany'nin jübile maçını izlerken Khaldoon Al Mubarak'ın yanında bir fotoğrafta yer aldı.

Ardından Burnham, hükümetin Ekim 2021'de düzenlediği Küresel Yatırım Zirvesi sırasında, Manchester City başkanıyla kendisinin tek önemli toplantısı olarak nitelendirdiği görüşmeyi gerçekleştirdi.

Temmuz 2023'te Burnham, Manchester'daki Co-op Live salonunun çatısının tamamlanmasını kutlamak için düzenlenen bir etkinlik sırasında City Football Group'un İcra Kurulu Başkanı Ferran Soriano ile görüştü; söz konusu salonun ortak sahiplerinden biri Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur.

Haziran 2025'te Burnham, aynı salonda, Brit müzik ödülleriyle bağlantılı bir tören sırasında Manchester City'nin eski Operasyon Direktörü Roel de Vries ile yeniden bir araya geldi.



