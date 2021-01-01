Şili'den sürpriz iddia: Fenerbahçe Manuel Pellegrini'ye teklif yaptı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim dünyaca ünlü Şilili çalıştırıcı oldu.

Erol Bulut yönetiminde başladığı sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlayan ve şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürerken, Güney Amerika'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Şili basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Şilili Manuel Pellegrini'nin kapısını çaldı.

Encancha'da yer alan habere göre kariyerinde River Plate, Villarreal, Real Madrid ve Manchester City gibi birçok büyük takım bulunan ve geçtiğimiz sezondan bu yana La Liga takımlarından Real Betis'i çalıştıran Pellegrini, Fenerbahçe'den gelen teklif sonrasında menajeriyle birlikte düşünmek için sarı-lacivertli takımdan süre istedi.

Betis'i UEFA'ya götürdü

Pellegrini'nin yönetimindeki Real Betis La Liga'da geride bıraktığımız sezonu 61 puanla altıncı sırada tamamlamış ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

67 yaşındaki teknik direktörün kulübüyle olan kontratının 2023'e dek sürmesi bu hamlenin önündeki en önemli engel olarak görünüyor. Pellegrini'nin adı geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe ile anılmış ve ünlü teknik direktörün menajeri Türkiye'den gelen teklifi doğrulamıştı.

Bu iddialara rağmen Fenerbahçe sezona Erol Bulut ile girerken, Pellegrini Real Betis'e imza atmıştı. Manchester City ile bir Premier Lig zaferi yaşayan Pellegrini, Villarreal'i de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkartmıştı.

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