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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Abobakr El Mokadem
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"Silahlı soygun aileyi dehşete düşürdü": Şafak kabusu Villarreal'in kalecisini Napoli maçından uzaklaştırdı

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Sarsıcı şok

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 Villarreal'in Macar kalecisi Peter Gulacsi, bu salı günü korku dolu anlar yaşadı ve bu durum, takımının bu akşam Napoli'ye karşı oynayacağı maçta forma giymesini engelledi.

"AS" gazetesine göre, Villarreal kalecisi Peter Gulacsi, bugün sabaha karşı Monasterios (Puzol) bölgesindeki evinde ailesiyle birlikteyken silah zoruyla soygun girişimine maruz kaldı.

Neyse ki kimse zarar görmedi, ancak olay büyük bir endişeye yol açtı.

Bu durumun etkisi nedeniyle oyuncu son saatlerde yeterli dinlenme imkânı bulamadı ve dolayısıyla bu akşam Napoli'ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

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 İspanyol kulübü, yetkili mercilerin derhal bilgilendirildiğini doğrularken, gerekli adımların atıldığını da sözlerine ekledi.

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Böylece bu akşam La Ceramica'da Villarreal'in kalesini Luiz Junior koruyacak.

 Brezilyalı kaleci, ligdeki ilk dört maçta ilk 11'de yer almıştı; ancak teknik direktör, Borussia Dortmund'a karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçından itibaren Villarreal'in kalesinde Gulacsi'yi görevlendirmeye karar verdi.

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 O tarihten bu yana Macar eldiven, takımın ilk kalecisi konumunda.

2006’dan beri Mısırlı bir spor gazetecisiyim. Başlangıçta yerel futbolu takip ettim, ardından Avrupa’nın büyük liglerine yöneldim.

2017’de Kooora’ya katıldım ve analiz ile saha çalışmasını birleştirdim.

Burada editörlük, analiz, çeviri ve video içerik üretimi yaptım.

Futbol tutkum 1990’da başladı.

Real Madrid’e Zidane ve Cristiano Ronaldo ile bağlandım.

En önemli an Cristiano’nun 2009 transferi.

Şu anda desk editörü ve SEO içerik üreticisiyim.

Favori kadrom: Buffon; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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