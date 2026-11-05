Silahlı polis çağrıldı! Newcastle yıldızı Amar Dedic, kırsal alanda yay ve ok taşırken görülmesinin ardından sorgulandı

Newcastle United savunmacısı Amar Dedic, Northumberland kırsalında yay ve ok taşırken görülmesinin ardından geniş çaplı bir polis müdahalesinin odağında kaldı. Bu sıra dışı durum üzerine yetkililer, kırsal bölgede kamu güvenliğini sağlamak için harekete geçti ve geniş çaplı bir acil durum müdahalesi başlatıldı.

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Northumberland'da geniş çaplı polis müdahalesi

Northumberland'ın kırsal kesiminde silah taşıyan bir adam görüldüğüne dair ihbarların ardından, çarşamba öğleden sonra Dedic ile ilgili geniş çaplı bir polis operasyonu düzenlendi. Halktan bir kişinin ihbarı üzerine, silahlı müdahale ekiplerinin de bulunduğu en az altı polis aracı Harlow Hill bölgesindeki Military Road yakınlarında bulunan bir baraja sevk edildi.

24 yaşındaki Bosna-Hersek millî futbolcusunun, bir arkadaşıyla birlikte yay ve ok taşırken görüldüğü bildirildi. Polis müdahalesi sırasında Dedic'in tanıdık isimlerle karşılaşması ise olayın sıra dışı bir yönü oldu. Newcastle'ın mevcut kalecisi Mark Gillespie ile kulübün eski savunmacısı Paul Dummett'in tesadüfen yakınlarda bulunduğu ve olay sürerken yardım teklif etmek için durduğu bildirildi. Bu bilgi, Daily Mail'in haberinde yer aldı.

Olayla ilgili resmî polis açıklaması

Olayın ardından Northumbria Polisi, halka yönelik herhangi bir tehdit tespit edilmediğini doğruladı. Bosna-Hersek millî futbolcusu ve yanındaki kişi, ifadeleri alındıktan sonra ayrılabildi ancak Dedic'in okçuluk ekipmanına el konuldu. Ekipmana el konulmasına rağmen yetkililer, ikilinin kamusal alanda yay ve ok taşımasının arkasında kötü niyet bulunduğunu düşünmediklerini belirtti.

Northumbria Polisi sözcüsü, ihbarın ayrıntılarını şöyle açıkladı: “Çarşamba günü saat 13.55'ten kısa süre sonra, Harlow Hill bölgesindeki Military Road üzerinde, barajın yanındaki patikada yürüyen iki kişinin yay ve ok taşıdığına dair bir ihbar aldık. Polis ekipleri olay yerine gitti ve ardından Darras Hall bölgesinde bir aracı durdurarak yay ve oklara el koydu.”

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Kırsal bölgedeki yürüyüşle ilgili inceleme sürüyor

Yetkililer, ekipmana el konulmuş olsa da soruşturmanın henüz tamamen kapanmadığını vurguladı. Birleşik Krallık'ta yürürlükteki yasalar uyarınca yay ve okla avlanmak kesinlikle yasak. Bu durum, yaban hayatının bulunduğu kırsal alanlarda söz konusu ekipmanın hobi amaçlı kullanımını daha karmaşık hâle getiriyor.

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Polis sözcüsü ayrıca şunları söyledi: “Bu aşamada, ekipmanın hobi amaçlı kullanıldığı ve halka yönelik bir tehdit bulunmadığı anlaşılıyor. İncelemeler sürüyor.”

Kulüpten disiplin cezası beklenmiyor

Dedic, bu yaz Benfica'dan 29,5 milyon sterlin karşılığında St James' Park'a transfer oldu ve Red Bull Salzburg'daki eski teknik direktörü Matthias Jaissle ile yeniden bir araya geldi. Bosnalı sağ bek, Premier Lig sezonunun açılış gününde Liverpool ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Newcastle formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Ardından West Brom karşısında 3-2 kazandıkları Carabao Cup maçında iki asist yaparak düzenli olarak ilk 11'de yer almaya başladı.

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Bosna-Hersek millî futbolcusu, ülkesi adına 31 maça çıkıp bir gol kaydetti. Geçen hafta sonu Everton'a karşı alınan 1-0'lık yenilgide ilk 11'de yer alan Dedic'in, olayın ardından Newcastle tarafından herhangi bir kulüp içi disiplin cezasına çarptırılmayacağı belirtiliyor.