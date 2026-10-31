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Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin
Çeviri:

"Siktir git": Leroy Sane, Galatasaray'ın galibiyeti sırasında kameramana hakaret etti

Süper Lig
L. Sane
Konyaspor - Galatasaray
Konyaspor
Galatasaray

İstanbul ekibi Galatasaray, cuma akşamı ikna edici bir galibiyet aldı. Leroy Sane ise bu sırada sözlü bir taşkınlıkta bulundu.

Aslanlar'ın Konyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından, millî takımda 80 kez forma giyen Sane bir kameramana sert çıktı. Sane'nin kameramana İngilizce olarak "Kameranla birlikte defol git" dediği canlı yayında açıkça duyuldu.

30 yaşındaki futbolcunun neden böyle bir söz söylediği belirsiz. Kameraman, bitiş düdüğünün ardından galibiyet sonrası anlarını görüntülemek için Sane'ye yaklaşmıştı. Takım arkadaşları üç puanı orta yuvarlakta birlikte kutlarken Alman futbolcu biraz uzakta duruyor, coşkulu olmaktan çok sinirli görünüyordu.

Sane, Konyaspor karşısında da maça yedek kulübesinde başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, onu ancak 61. dakikada, skoru 2-0'a getiren golün sahibi Yunus Akgün'ün yerine oyuna aldı.

Yıldız oyuncu Victor Osimhen, 12. dakikada attığı golle Aslanlar'ı 1-0 öne geçirmişti. Akgün'ün golünün (28.) ardından ikinci yarıda Alexey Batrakov (49.) ve penaltıyı gole çeviren eski Milan yıldızı Rafael Leao (55.) da fileleri havalandırdı.

FBL-EUR-C1-SPORTING-GALATASARAYGetty Images
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Leroy Sane'nin sezonu şimdiye kadar nasıl geçti?

Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig'de takipçisi Amed SFK'nin önünde liderliğini korudu. Aradaki fark şu anda beş puan, ancak İstanbul ekibi doğrudan rakibinden bir maç fazla oynadı.

Sane içinse sezon hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Tüm kulvarlarda 13 resmî maçta forma giymiş olsa da çoğunlukla sonradan oyuna giriyor. Henüz hiçbir gole de katkı sağlayamadı.

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