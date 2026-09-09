Sıkıntı ve endişe: Atletico Madrid başkanı Barcelona krizinin Alvarez üzerindeki etkisini açıkladı

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, son dönemde Arjantinli forvet Julian Alvarez'in geleceğine dair ortaya çıkan tartışmalara son vermeye çalıştı ve son gelişmelerden etkilendiğini itiraf etmekle birlikte, oyuncunun dosyasının kulüp içinde artık kapandığını vurguladı.

Alvarez, geçen yaz transfer döneminde açıkça Barcelona'ya gitmek istediğini belirtti, ancak Atletico Madrid Barcelona'nın teklifini reddetti ve 2030 yılına kadar sözleşmeli olan Arjantinli forvetin takımda kalması konusunda ısrar etti.

Cerezo, İspanyol "Sport" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçından saatler önce şunları söyledi: "Alvarez'i iyi durumda görüyorum, ancak gerçek şu ki son dönemde yaşananların ardından zorlanıyor ve bu endişe verici bir durum."

Şunları ekledi: "Toparlanmasının iyi gittiğini düşünüyorum ve teknik direktör zamanının uygun olduğunu gördüğünde sahaya dönecek. Julian meselesi kapandı."

Alvarez, bu sezonun başından bu yana Atletico Madrid ile hiçbir maçta ilk 11'de yer almadı; İspanya Ligi'nde Villarreal ve Athletic Bilbao karşılaşmalarında yedek olarak oynamakla yetindi ve ilk golünü beklemeye devam ediyor.

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Anfield savaşı öncesi mesaj

Cerezo'nun açıklamaları, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki ilk maçını, "Anfield" sahasında Liverpool'a konuk olarak oynamasına saatler kala geldi.

Atletico Başkanı şöyle konuştu: "Onlara karşı defalarca oynadık ve burada her zaman iyi duygular hissettik. Kazandık, kaybettik ve berabere kaldık, ancak her zaman kazanma hedefiyle sahaya çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için galip gelmeyi umuyorum."

Kendi sahasında final hayali

Atletico, "Metropolitano" sahasının final maçına ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonuna ekstra bir motivasyonla çıkıyor.

Cerezo bu konuda şu yorumu yaptı: "Finalin kendi sahamızda oynanacak olmasından dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu da bizi o finale ulaşmak için her şeyi kazanmaya çalışmaya mecbur bırakıyor."

Atletico Başkanı ayrıca, "Anfield"e yaptığı önceki ziyaretlerde takımın en öne çıkan oyuncularından biri olan Marcos Llorente hakkında da konuştu; Llorente, Liverpool'un sahasında 4 gol kaydetmişti.

Şöyle dedi: "Bunu umuyorum. Onu çok iyi durumda görüyorum ve harika bir dönemden geçiyor. Bunu yapabilir, neden olmasın?"

Cerezo, açıklamalarının sonunda İspanyol futbolundaki rekabetin gerçekliğine ve Real Madrid, Barcelona ile diğer kulüpler arasındaki farka değinerek şunları söyledi: "Büyüklerle aramızdaki fark her zaman var, ancak istediğimiz şey nerede oynarsak oynayalım kazanmak."