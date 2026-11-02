Sıkı bir tutum: Muhammed Salah ile Ebu Rida'nın Türkiye'deki görüşmesinin detayları

Medya mensubu Ahmed Shobeir, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida'nın Türkiye ziyareti sırasında Trabzonspor'un yıldızı ve Mısır Milli Takımı kaptanı Mohamed Salah ile yaptığı görüşmenin perde arkasını açıkladı; görüşmede Firavunların kaptanının durumu ve milli takımla geleceği hakkında açık ve samimi bir sohbet yaşandığını vurguladı.

Shobeir, radyo programında Abu Rida'nın Trabzonspor'un Gaziantep karşısındaki, Salah'ın takımının 2-0 kazanmasıyla sonuçlanan maçını izlemeye özen gösterdiğini, ardından maçın ardından bir dizi yetkilinin de katıldığı akşam yemeği davetinde oyuncuyla buluştuğunu açıkladı.

Abu Rida'nın milli takım kaptanına mesajı

Shobeir, görüşmede Salah ile ilgili çeşitli konuların ele alındığını belirterek, futbol federasyonu başkanının oyuncuya Mısır taraftarının onu ne kadar sevdiğini, milli takımı taşımayı sürdürmesine ve uluslararası kariyerine devam etmesine ne kadar bağlı olduklarını vurguladığını ifade etti.

Şöyle ekledi: "Öğrendiğime göre her şeyi konuştular ve Abu Rida, Salah'a insanların onu nasıl sevdiğini ve ona ne kadar bağlı olduklarını, Mısır Milli Takımı kaptanı olarak kariyerine devam etmesi gerektiğini vurguladı."

Shobeir, görüşmeyi son derece samimi olarak nitelendirdi ve iki tarafın da birbirini dinlediğini, görüşme öncesindeki atmosferin, özellikle milli takım menajeri İbrahim Hassan'ın Salah'ın profesyonel zihniyetini, önemini ve teknik ekibin ona duyduğu saygıyı övdüğü açıklamalarının ardından, diyaloğu kolaylaştırdığını açıkladı.

Shobeir: Salah gibi bir oyuncuyu her 50 yılda bir üretemeyiz

Mısırlı medya mensubu, Mohamed Salah deneyiminin tekrarının zorluğunun altını çizdi; oyuncunun Mısır futbol tarihinde istisnai bir fenomeni temsil ettiğini ve onun milli takımla ilişkisini korumanın ilgiyi hak eden bir mesele olduğunu değerlendirdi.

Şöyle konuştu: "Gönlü kırılmış olsa, biraz üzülmüş ya da rahatsız olmuş olsa bile oturup onunla konuşmamıza, kalbimizi açmamıza, sorunun ne olduğunu ve onu neyin rahatsız ettiğini öğrenmemize engel bir şey yok; çünkü Mohamed Salah'ı her 50 yılda bir üretemeyiz."

Shobeir, görüşmenin atmosferinin önümüzdeki dönemde oyuncuya olumlu yansımasını ve Mısır Milli Takımı'nın bir sonraki kampına iyi bir moralle katılmasını umduğunu dile getirdi.

Hossam Hassan ve Salah arasında koordinasyon

Konuşmasının devamında Shobeir, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan ile Mohamed Salah arasındaki ilişkiye değinerek, Hossam Hassan'ın uluslararası bir oyuncu olarak büyük kariyeri sayesinde yıldızların değerinin farkında olduğunu vurguladı.

Teknik değişiklikler yapmanın ya da oyuncuların forma giymesine ilişkin kararlar almanın, milli takım kaptanıyla koordinasyon ve diyaloğa engel olmadığına işaret ederek, Hossam Hassan ile Salah arasındaki istişarenin ikisinden hiçbirinin konumuna zarar vermediğini açıkladı.

Shobeir, taraftarın önümüzdeki dönemde Salah'ın Firavunları taşımayı sürdürmesine duyduğu beklenti ışığında, milli takım içindeki uyum ortamını korumanın önemini vurgulayarak sözlerini tamamladı.