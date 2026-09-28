Sıkı bir kamp: Suudi Arabistan Milli Takımı yıldızlarının nefesini kesiyor!

Suudi Arabistan Milli Takımı kampı içinde uygulanan disiplinin boyutunu yansıtan bir adımda, medya kaynakları, "Yeşiller"in yönetiminin oyuncuların saha dışı yaşamını düzenlemek amacıyla belirlediği yeni talimatları ortaya çıkardı. Söz konusu talimatlar, yıldızların Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasına katıldıkları dönemde yeterli dinlenmeyi sağlamalarını güvence altına alma çabası kapsamında, cep telefonu kullanımına yönelik katı kısıtlamalar içeriyor.

"El-Muntasaf" programının kaynaklarının aktardığına göre, Suudi Arabistan Milli Takımı menajeri Fahd el-Müferric, oyuncuların kamp süresince zamanlarını düzenlemeyi ve konsantrasyonlarını korumayı amaçlayan kurallar çerçevesinde, oyuncuların gece yarısından sonra sosyal medya platformlarını kullanmasını veya telefon görüşmesi yapmasını yasakladı.

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Yeni talimatlar, gece saat on ikiden sonra sosyal medya platformlarının kullanılmasını ve telefon görüşmelerinin yapılmasını yasaklamayı içeriyor. Bu adım, Körfez turnuvasının tanık olduğu güçlü rekabet ortamı içinde, oyuncuların dinlenmesini ve maçlara hazırlıklarını etkileyebilecek dikkat dağıtıcı unsurları sınırlamayı hedefliyor.

Bu önlem, Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularının kamp süresince günlük yaşamlarını düzenleme kapsamında geliyor; uluslararası oyuncuların önümüzdeki karşılaşmalar öncesinde fiziksel ve zihinsel hazırlıklarını korumalarına yardımcı olacak şekilde, toparlanma ve uyku için uygun koşulların sağlanmasına odaklanılıyor.

Bu gelişmeler, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik anlamda istikrarlı bir dönem yaşadığı bir sırada geliyor. Milli takım, son iki turda Kuveyt ve Umman milli takımlarını art arda mağlup etmesinin ardından "Körfez 27"de yarı finale resmen yükselmeyi başarmıştı.