Penaltılara giden kupa finalinde yaşanan ilginç sahneler Nijerya futbolundaki şike tartışmalarını alevlendirdi.

Ogun Eyaleti FA Cup finalini Ijebu United'a penaltılarla kaybeden Remo Stars maçın artından ortaya atılan şike iddialarını yalanladı.

Remo Stars oyuncularının seri penaltı atışları sırasında sergilediği görülmemiş davranışlar sosyal medyada büyük yankı buldu.

Yerinde kıpırdamadan duran kaleci rakibin vuruşlarını kurtarmak için hiçbir çaba göstermedi. Oyuncular ise penaltıları bilerek dışarı attı. Ijebu United penaltıları 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Remo Stars cephesi ne söyledi?

GOAL'e konuşan Remo yöneticisi Michael Onikute, maçın sonucunun önceden belirlendiği yönündeki suçlamaları reddetti ve oyuncuların hakem kararlarını protesto ettiğini öne sürdü.

"Öncelikle şike suçlamaları tamamen asılsız."

"Bazı kişiler maçın görüntülerini 'şike' sözcüğüyle bir arada kullanarak sosyal medyada ilgi çekmeye çalışıyor, çünkü bunun futbol dünyasını harekete geçireceğini biliyorlar."

"Maçta yaşananlar hakkında şike yapıldığını söylemek dışında mantıklı bir açıklamaları yok."

"Bu da, propagandanın bir parçası olan gazetecilerin profesyonellikten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor."

"Sonuç önceden belirlenmiş olsa maçı kendi sosyal medya kanallarımızdan canlı yayınlamazdık."

"Kaldı ki bu bahis platformlarında yer alacak kadar büyük çaplı bir maç bile değil. Ayrıca takım üyelerinin herhangi bir şekilde bahis oynaması yasak."

"Maçtaki organizasyon, koordinasyon ve hakem yönetimi seviyesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı."

"Normal sürenin sonunda hakem, penaltılara gidilmesi için maçı duraklama oynatmadan bitirdi."

"Penaltılardan çekilmek istedik, ama Ogun Eyaleti Futbol Federasyonu bizi ihraç cezasıyla tehdit etti."

"FA Cup'ta her yıl buna benzer sıkıntılar yaşıyoruz, artık bir duruş sergilememiz gerektiğini hissettik."

"Son beş yılda bahsettiğim sebepten ötürü finale çıkamadık. Aldığımız karar garip karşılanabilir, ama bu sayede organizatörlerin daha iyi iş çıkacağına eminim."

Penaltılarda neler yaşandı?

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.



Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??



This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 💔💔



pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022

Perşembe günü oynanan maçın görüntülerini sosyal medyada ses getirdi.

Remo Stars'ın file bekçisi kalenin ortasında durarak rakiplerin topu rahatça ağlarla buluşturmasına izin verdi.

Aynı videoda Remo Stars oyuncularından biri topu çok kötü bir vuruşla taç çizgisinin dışına gönderirken görülüyor.