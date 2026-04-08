Al Ahly Kulübü, Mısır Futbol Federasyonu’na, Mısır Premier Ligi’nde takımın Ceramica Cleopatra’ya karşı oynadığı maçın hakemi Mahmud Vefa hakkında resmi bir şikâyette bulunduğunu açıkladı. Ayrıca maçta yaşanan tartışmalı pozisyonda, VAR odasında kendisi ile meslektaşı Mahmud Aşur arasında geçen konuşmanın dinlenmesini talep etti.

Al Ahly, dün salı akşamı şampiyonu belirleme grubunun ilk haftasında Ceramica Cleopatra ile 1-1 berabere kaldı.

Ancak ikinci yarının uzatma dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Yasin Marei bir orta gönderdi, top ceza sahası içinde Ahmed Hany’nin eline çarptı; fakat Vefa penaltı vermeyi reddetti ve bu durum kırmızı takım oyuncularının öfkesine yol açtı.

Al Ahly, bugün çarşamba günü resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kulüp bugün, ligde dün Ceramica maçını yöneten hakem Mahmud Vefa hakkında Futbol Federasyonu’na bir şikâyet gönderdi. Şikâyette, hakem hatalarının hâlâ organizasyondaki kara bir nokta olduğu, hakem Mahmud Vefa’nın oyun kurallarına aykırı, maçın sonucunu etkileyen açık ve ağır hatalar yaptığı, Al Ahly lehine doğru bir penaltıyı vermediği ve oyunculara söz ve el hareketleriyle saygısızlıkta bulunduğu belirtildi.”

Açıklamada ayrıca, “Şikâyette, penaltı verilmesini gerektiren pozisyonun incelenmesi sırasında saha hakemi ile VAR hakemi arasında geçen konuşmanın dinlenmesini talep ettik; dünyadaki tüm liglerde olduğu gibi ve Hakem Komitesi Başkanı Oscar Ruiz’in, belirli bir ücretin ödenmesi karşılığında her kulübün buna hakkı olduğunu teyit eden açıklamalarına dayanarak” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Ayrıca organizasyonun dürüstlüğü ve şeffaflığını sağlamak için saha hakemi ile VAR hakemi arasında geçen konuşmanın ayrıntılarının açıklanmasını talep ettik; kulübün de mali ücretleri acilen ödeme taahhüdü bulunmaktadır.”

Al Ahly ayrıca, hakemin tüm hataları, takımın tüm unsurlarına yönelik saldırı ve tehditlerinden sonra maçın ardından Al Ahly oyuncuları hakkında aldığı keyfi kararlarla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

Ayrıca, hakem Mahmud Vefa’nın dünkü maçı yönetmek üzere atanmasına ilişkin soruşturma yapılmasını da talep etti; zira kendisi ilk devrede iki takımın maçını da yönetmiş ve o zaman da El-Ehli’ye ve oyuncularına karşı aynı hataları yapmıştı. Buna rağmen Hakemler Komitesi’nin anlaşılmayan nedenlerle bu hakemi atamakta ısrar etmesi eleştirildi; üstelik hakemin Libya’daki bir gençler turnuvasına katıldıktan sonra saatler önce oradan dönmüş olduğu belirtildi.

El-Ehli, açıklamasının sonunda “hakem Mahmud Vefa’nın yaptıklarına ilişkin olarak, ilgili tüm merciler nezdinde gerekli tüm işlemleri yapma hakkını saklı tuttuğunu” ifade etti.

Öte yandan El-Ehli, ligde şampiyonluk grubunda 41 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve lider Zamalek’in 5 puan gerisinde bulunuyor.