Şikago'da Lollapalooza 2026 için son dakika biletleri nasıl alınır: Charli XCX, Lorde, Tate McRae ve daha fazlası

Lollapalooza’nın bir yaz daha geri dönmesiyle, Chicago’daki Grant Park bir kez daha küresel müzik takviminin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. Efsanevi göl kenarı festivali, 30 Temmuz Perşembe’den 2 Ağustos Pazar’a kadar dört muhteşem gün boyunca sürecek ve bu yılki sanatçı kadrosu, Lolla tarihinin en zengin kadrolarından biri olarak öne çıkıyor.

İster Lolla'nın gediklisi olun, ister festivale ilk kez katılmayı planlıyor olun, birinci sınıf baş sanatçılar, yükselişte olan yıldızlar ve Chicago'nun eşsiz silüetinin oluşturduğu fon, bu hafta sonunu mutlaka deneyimlemeniz gereken bir hafta sonu haline getiriyor.

Ana biletler hızla tükeniyor ve bazı günler için biletler şimdiden tükendi, ancak yerinizi ayırtmak için hâlâ zaman var. GOAL, Lollapalooza 2026 biletlerinizi nasıl ve nereden alabileceğinizi size tam olarak gösterecek.

Lollapalooza 2026 ne zaman?

Lollapalooza 2026, 30 Temmuz Perşembe gününden 2 Ağustos Pazar gününe kadar, her zamanki yeri olan Chicago şehir merkezindeki Grant Park’ta gerçekleşecek. Festival sekiz sahnede düzenlenecek; kapılar her gün saat 11:00’da açılacak ve park saat 22:00’da kapanacak (Orta Saat Dilimi).

Tarih ve Saat Etkinlik Yer Bilet 30 Temmuz – 2 Ağustos Lollapalooza 2026 Grant Park, Chicago, ABD Bilet

Lollapalooza 2026 biletleri nereden alınır?

Lollapalooza 2026 biletleri, tam sanatçı kadrosunun açıklanmasından kısa bir süre sonra, Mart 2026'da satışa sunuldu. Lollapalooza.com, Genel Giriş (GA), GA+, VIP, Platinum ve Cabana paketleri sunan resmi ana bilet satış noktasıdır.

Dört günlük ve iki günlük biletler birkaç hafta içinde tükendi; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri için tek günlük biletler de tükendi. Şu an itibarıyla, 2 Ağustos Pazar günü için tek günlük Genel Giriş biletleri hâlâ mevcut; hayranlar, lollapalooza.com/tickets adresinden resmi bekleme listesine katılarak, satışa çıkacak dört günlük biletler için şanslarını deneyebilirler.

Birincil bilet satışını tamamen kaçırdıysanız, StubHub gibi yeniden satış platformlarında şu anda tek günlük, çok günlük ve dört günlük GA biletleri dahil olmak üzere Lollapalooza 2026 biletleri listeleniyor.

Lollapalooza 2026 biletleri ne kadar?

Lollapalooza 2026 bilet fiyatları, bilet kategorisine ve festival tarihlerine ne kadar yakın bir zamanda satın aldığınıza göre değişir. İşte resmi fiyat dağılımı:

1 Günlük Genel Giriş: 175–185 $ arası (Pazar günü için yalnızca birincil satış sitesinde)

4 Günlük Genel Giriş: 439 $'dan başlayan fiyatlarla (ana sitede biletler tükendi, sadece bekleme listesi mevcut)

4 Günlük Genel Giriş+: 789 $'dan başlayan fiyatlarla

4 Günlük VIP: 1.749 $'dan başlayan fiyatlarla

4 Günlük Platinum: 2.100–4.800$ arasında (stok durumuna bağlı olarak)

StubHub gibi yeniden satış sitelerinde, tek günlük biletler şu anda yaklaşık 175–250 $'dan başlarken, dört günlük GA biletleri ise yaklaşık 730–860 $ arasında listeleniyor. Yeniden satış piyasasındaki fiyatlar sürekli dalgalanıyor, bu nedenle satın almadan önce birkaç platformu karşılaştırmanızda fayda var.

Lollapalooza 2026'da kimler sahne alacak?

Dört gün boyunca sekiz sahnede 170'den fazla sanatçı sahne alacak.

Günlük ana sanatçılar şunlardır:

30 Temmuz Perşembe: Lorde & John Summit

31 Temmuz Cuma: Charli XCX & The Smashing Pumpkins

1 Ağustos Cumartesi: Olivia Dean & JENNIE

2 Ağustos Pazar: Tate McRae & The xx

Ayrıca programda yer alanlar:

Tür Makaleler Pop Zara Larsson, Muna Rock / Alternatif Turnstile, Wet Leg, The Neighbourhood, Geese, Yungblud Hip-Hop Lil Uzi Vert, Freddie Gibbs, Clipse Elektronik The Chainsmokers K-pop (G)I-DLE, aespaI İndie Ethel Cain, Beabadoobee, Suki Waterhouse, Blood Orange, Sombr

Lollapalooza 2026'dan ne beklemeli?

Lollapalooza, yirmi yıldır Chicago'daki Grant Park'ı evi olarak görüyor ve 1991'de ABD'de düzenlenen bir turne festivali olarak başladığı yolculuğunda, Güney Amerika, Avrupa ve Asya'da kardeş etkinlikleri bulunan gerçek anlamda küresel bir markaya dönüştü. Chicago etkinliği, orijinal ve en büyük etkinlik olmaya devam ediyor ve 2026, festivalin şimdiye kadarki en iddialı yıllarından biri olacak.

Bu yılki festival, günde en fazla 15 konuk için çatı terası bulunan, klimalı özel bir izleme alanı olan ve yiyecek-içeceklerin dahil olduğu Northside Suites dahil olmak üzere yeni premium olanaklar sunuyor. Ana sahnelerin ötesinde, hayranlar gündüz programları sona erdiğinde Metro, House of Blues, Lincoln Hall ve Schubas gibi Chicago mekanlarında resmi Lollapalooza aftershow'larını da izleyebilecek.

Charli XCX, Lorde ve Tate McRae gibi başrol sanatçıların, farklı türleri ve nesilleri kapsayan bir programın başında yer aldığı Lollapalooza 2026, yazın en öne çıkan festival hafta sonlarından biri olmaya hazırlanıyor.