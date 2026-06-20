Sihirsiz bir galibiyet!.. Brezilya, Haiti’yi mağlup ederek onu Dünya Kupası’ndan eledi

Brezilya, Haiti’yi 3-0’lık rahat bir galibiyetle mağlup ederek 32’li turlara yükselmeyi garantiledi ve 3. Grubu lider tamamladı. Matheus Cunha’nın iki gol ve Vinícius Júnior’un bir golüyle parladığı maçta, Haiti 2026 Dünya Kupası’ndan resmi olarak elenen ilk takım oldu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Fas ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından kadroda değişiklikler yaptı; sağ bek pozisyonunda Danilo'ya şans verirken, forvette Igor Thiago yerine Cunha'yı tercih etti. Haiti milli takımı ise savunmasını Kevin Duvernay ile güçlendirdi ve kontra ataklara güvenmek için forvette José Casimir'i tercih etti.

“Seleção”, savunma açısından iyi organize olmuş bir takım karşısında ritmini bulmakta zorlandı. 12. dakikada Bruno Guimarães’in muhteşem pasının ardından Ravinia’nın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi; ardından 22. dakikada Barcelona oyuncusu, kaleyi az farkla ıskalayan isabetli bir şutla net bir fırsatı kaçırdı (22).

Ancak üçüncü fırsat belirleyici oldu; 23. dakikada kaleci Johnny Placid, Vinícius Júnior’un şutunu kurtardı, Hans Delcroix topu forvet oyuncusuna yönlendirdi ve o da topu ağlara gönderdi (1-0).

Öne geçmesine rağmen Brezilya geçici olarak geri çekildi, ancak Haiti bu üstünlüğünden yararlanamadı. Konya, Vinícius Júnior’un muhteşem pasının ardından skoru ikiye çıkardı (2-0), (36. dakika), ardından Brezilyalı yıldız, Lucas Paquetá'nın derin pasının ardından mükemmel bir yerden vuruşla ilk yarıyı üçüncü golle noktaladı (3-0, 45+3. dakika).

İkinci yarıda Brezilya, rahat üstünlüğüyle daha temkinli bir oyun sergiledi ve bu da Haiti’ye baskı kurma fırsatı verdi. “Grenadiers”, Ricardo Adi’nin kullandığı köşe vuruşundan farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak Alisson Becker muhteşem bir kurtarış yaptı (63. dakika), ardından birkaç saniye sonra Duvern’in şutu sol direğin yanından dışarı çıktı (65. dk.).

Brezilya milli takımı ise Gabriel Martinelli’nin üst direğe çarpan güçlü şutuyla cevap verdi (68. dk.). Ayrıca Endrick’in golü ofsayt nedeniyle iptal edildi (78. dk.) ve maç Brezilya’nın hak ettiği bir galibiyetle sona erdi.

Bu sonuçla Brezilya puanını 4’e yükselterek 3. Grubu liderliğe otururken, Haiti ise üst üste ikinci mağlubiyetinin ardından turnuvaya veda ederek Dünya Kupası’ndan resmi olarak elenen ilk takım oldu.

Hatırlanacağı üzere, Fas da grubun diğer maçında İskoçya’yı 1-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Brezilya ise grubun liderliğini belirlemek üzere son turda İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.