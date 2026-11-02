Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, sezon başından beri hasretini çektiği ideal kadroyu sonunda bulmuş gibi görünüyor. Camp Nou'daki El Clasico'da sergilenen dikkat çekici taktiksel ve fiziksel performansın ardından Portekizli teknik adam, asıl kadrosunu korumaya karar verdi.

Soyunma odasında harika bir hava hakim ve takımın, teknik ekibin talep ettiği baskı ile direkt hücum yöntemlerini sonunda kavradığına dair genel bir his mevcut.

"Marca" gazetesi, bu dönemde kesin olan tek şeyin hücum hattının olduğu gibi kaldığı olduğunu belirtti. Hücum üçlüsü tam bir uyuma ulaştı ve kanatlarda tehlike yaratma konusunda şaşırtıcı bir kolaylık gösterdi.

Kanatlar sürekli bir tehdit kaynağı haline geldi; bireysel çalımlarla, top kaybından sonra topu geri kazanmadaki kolektif savunma sorumluluğunu birleştirerek rakibin savunma sistemlerini çözüyorlar.

"Bu artık tüm oyuncuların sahip olduğu bir şey. Kylian'ın da baskı yaptığını gördüm; son derece sorumluluk sahibi oyuncular. Takım gelişiyor ve iyi oynuyor. Bu performanstan gerçekten çok memnunum. Hücum oyuncuları fedakarlık yaptığında, bu takıma fayda sağlar," diye açıkladı Portekizli teknik adam.

Bu dengenin sırrı ise birkaç metre geride yatıyor; Mourinho, Bernardo Silva'da çift pivotlu orta sahası için ideal oyun kurucuyu buldu.

Kanatları bıraktıktan sonra bu orta saha oyuncusu, sahanın ortasına hakim oldu; bir yön duygusu ve baskıya karşı direnç sağlayarak takımın top hareketinde köklü bir dönüşüm yarattı.

Silva'nın orta saha ile ortaklığı, büyük ölçüde eksik olan düzen ve netliği getiriyor; bu da takımın sezon başında kaybettiği oyun kontrolüne anında yansıdı. İşte orada, Mourinho'nun sihirli dörtgeni (Tchouameni, Bernardo, Arda ve Bellingham) her şeye bir anlam katıyor.

Teknik direktörün fikirlerinin yerleşmesi ve orta sahanın tam kapasite çalışmasıyla, asıl kadrodaki değişiklikler yalnızca geçici detaylar haline geldi ya da benimsenen dinlendirme planının bir parçası.

Mourinho şunu vurguladı: "Yüzde 100 değil, ama gelişiyoruz. Dört aydan az bir süre kısa bir zaman ve kademeli olarak ilerleme kaydettik. İlk günde anlamadığım şeyleri şimdi anlıyorum ve oyuncular bir teknik direktör olarak karakterimi daha iyi anlıyor. Benim için pazarlık konusu olmayan şeyleri anlıyorlar. Oyuncular ile teknik direktör arasında, benim fikirlerim ile onların yetenekleri arasında iyi bir insani iletişim var. İşler yolunda gidiyor."

Bu unsurlar yerli yerindeyken Mourinho, önümüzdeki maçlara, çoktan teknik direktörün planlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bir asıl kadroyu kalıcı kılma niyetiyle çıkıyor.