Borussia Dortmund, Belçikalılarla zorlu geçen görüşmelerin ardından 18 yaşındaki oyuncuyu yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Yunan milli oyuncunun BVB'de sözleşmesi uzatılmayan Julian Brandt'ın yerini alması bekleniyor.

Karetsas, hafta sonunda Dortmund'un İngiltere şampiyonu Arsenal deplasmanında 3-2 kazandığı hazırlık maçında dikkat çekti. Genç oyuncu, maç içinde skoru 2-0'a getiren golü uzaktan yaptığı güzel bir sol ayak vuruşuyla kaydetti. Fink, Sport1'e yaptığı açıklamada, "Bu, Karetsas'ın tipik bir pozisyonuydu: içe kat edip topu uzak köşeye falsoyla göndermek" dedi.

Eski Bundesliga teknik direktörü, yaratıcı oyuncuyu Genk'te bir buçuk yıl boyunca çalıştırdı ve bu nedenle onun özellikleri hakkında sağlam bir değerlendirme yapabiliyor: "Kesinlikle iyi bir oyuncu, teknik kapasitesi yüksek, çalım yeteneği güçlü ve iyi bir son pas verebiliyor" diyen Fink, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sihirli bir fare, tipik bir 10 numara."

Konstantinos Karetsas'ın hâlâ öğrenmesi ve geliştirmesi gereken neler var?

Öte yandan Fink, Karetsas'ın Bundesliga'da yaşı nedeniyle de hâlâ ciddi bir uyum sürecine ihtiyaç duyduğunu ve bazı şeyleri öğrenmesi gerektiğini de vurguladı: "Futbol açısından zaten çok iyi. Ama şu konularda: hangi pası ne zaman vermeliyim, riski ne zaman üzerime almalıyım ve ne zaman oyunu basit oynamalıyım; bunlarda kesinlikle kendini geliştirebilir" dedi teknik adam. "Her şeyden önce daha fazla tecrübeye ihtiyacı var" diye ekledi.

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Fink, genel olarak ise BVB'yi Karetsas transferi nedeniyle tebrik etmek istedi: "O hâlâ her şeyi bilmeyen ve yapamayan genç bir oyuncu. Ligde ve BVB'de üst düzey bir oyuncu olmak için gereken üst düzey özelliklere sahip" diyerek bundan emin olduğunu belirtti.

Geçen sezon Karetsas, Genk formasıyla çıktığı 49 resmi maçta üç gol ve 18 asist üretti.