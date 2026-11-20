Manchester United, hücum hattına eski heybetini geri kazandırabilecek ismi sonunda bulmuş görünüyor. Kulüp Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir başlangıç ararken Victor Osimhen'in adı Old Trafford'da yeniden güçlü bir şekilde gündemin ilk sırasına yerleşti. Üstelik bu kez Nijeryalı golcünün kendisinden net bir mesajla: Kapı açık.

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"The Sun" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Osimhen, Manchester United'ın kendisine yönelik ilgisinin yeniden canlandığını öğrendiğinde gurur ve mutluluk duydu. Kariyeri sona ermeden önce Premier Lig'de oynama hayalini her zaman taşıyan yıldız golcü, Manchester United'ın teklifini dinlemeye hazır olduğunu gösterdi.

27 yaşındaki Nijeryalı forvetin Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Türkiye şampiyonundan yıllık yaklaşık 13 milyon sterlin kazanan Osimhen, İngiliz kulübünün transferi bitirmek için ciddi bir adım atması halinde Manchester'da da benzer bir maaş almaya sıcak bakıyor.

Ancak Old Trafford'a giden yol kolay değil. Osimhen'in sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Bu da ocak ayında gerçekleşebilecek olası bir transferin oyuncunun elinde olmayacağı, Galatasaray'ı sezon ortasında yıldızından vazgeçmeye ikna etmek için zorlu müzakereler gerekeceği anlamına geliyor.

İngiliz gazetesi, Türk kaynaklarına dayandırdığı haberinde Galatasaray'ın oyuncusuna 80 ile 100 milyon sterlin arasında değer biçtiğini aktardı. Bu rakam, Osimhen'in takım içindeki büyük değerini yansıtıyor.

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Manchester'da ise Pochettino, devraldığı sorunun boyutunun gayet farkında. Kadroda Benjamin Sesko ve Joshua Zirkzee bulunmasına rağmen ikisi de vazgeçilmez bir ilk 11 forveti olduğunu kanıtlayamadı. İki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam yalnızca dört gol atabildi. Bu, United büyüklüğünde bir takım için felaket bir rakam.

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Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo da santrforda görev yapabiliyor. Ancak Arjantinli yeni teknik direktör, hücum hattını sırtlayabilecek, gol atıp takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilecek tecrübeli ve klasik bir santrfor istiyor. Tıpkı daha önce Tottenham'da Harry Kane'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri haline getirdiğinde yaptığı gibi.

Osimhen de Pochettino'nun aradığı her şeye sahip. Nijeryalı golcü, 2024'te Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katıldığından bu yana etkileyici gol performansını korudu. Bonservisiyle transfer olmadan önce tüm kulvarlarda 37 gol attığı olağanüstü bir ilk sezon geçirdi. Ardından geçen sezon 22 gol kaydederek parlamayı sürdürdü, bu sezon da şimdiden on gol attı. Bu goller, Türk kulübünün ligdeki şampiyonluğunu koruma mücadelesinde belirleyici oldu.

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Gazete, Nijeryalı oyuncuya yakın bir kaynağın şu sözlerini aktardı: "Bu ilgi elbette onu mutlu ediyor ama o sadık bir oyuncu. Bu yüzden Manchester United'ın onu kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yapması gerekecek. Victor nereye giderse gol atabilecek bir oyuncu ve bunu kanıtladı. Ancak son karar iki kulübe ait."

Osimhen, Napoli'den zorlu ayrılığı sırasında yanında duran ve İtalyan kulübüyle ilişkisinin çökmesinin ardından kariyerini yeniden rayına oturtmasına yardımcı olan Galatasaray'a minnettarlığını koruyor. Bu durum da olası bir ayrılığı, bu güvene saygı gösterilmesi şartına bağlıyor.

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Öte yandan Manchester United, ligdeki ilk on maçın yalnızca birini kazanmanın bedelini ödeyen Michael Carrick'in görevden alınmasının ardından tamamen yeni bir döneme hazırlanıyor. Pochettino, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesine rağmen bu sezon düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden bir takımı yeniden ayağa kaldırma gibi zorlu bir görevle Manchester'a geldi.

Bu hafta sonu oynanacak Liverpool sınavı bu sürecin başlangıcı olacak. Pochettino, çalıştırdığı hiçbir kulüpte ilk maçını kaybetmemiş olmanın dikkat çekici rekorunu taşıyor. Ancak gözler ocak ayına çevrilmiş durumda. Zira Osimhen, sezonun gidişatını tamamen değiştirecek transfer olabilir.