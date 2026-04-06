Sihirbazın dönüşü ve Benzema'nın bekleyişi... Al-Hilal, yıldızlarının "Ölümsüzlük Savaşı"na ilişkin tutumunu açıkladı

Al-Hilal takımının sağlık ekibi, yarın Çarşamba günü Suudi Roshen Profesyonel Ligi'nin 28. haftası kapsamında Al-Khaloud ile oynanacak beklenen maç öncesinde, sakat oyuncuların durumuna ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Taraftarlar, sezonun bu kritik döneminde takımın ana kadrosunun hazırlık durumunu ve kadroya takviye edilecek isimleri öğrenmek için büyük bir merakla bekliyor.

Al-Hilal, başta Fransız oyuncular Karim Benzema ve Simon Bouabri olmak üzere, Sultan Mandash ve Salem Al-Dossari'nin de dahil olduğu bir dizi ciddi sakatlık sorunu yaşıyor.

Al-Hilal'ın "X" sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre, bugün Pazartesi günü yapılan toplu antrenmana Salem Al-Dossari ve Sultan Mandash normal şekilde katıldı ve "El-Khaloud" maçına çıkmaya hazır oldukları teyit edildi.

"Benzema'nın durumu henüz netleşmedi, ancak rehabilitasyon programına devam ediyor. Boabri'nin durumu da aynı şekilde, ikisinin de El-Khaloud maçında oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi" dedi.

Al-Dosari'nin dönüşü, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin sistemine kattığı sihir ve Sultan Mandash'ın dönüşüyle birlikte Al-Hilal'ın hücum hattına güçlü bir destek olacak.

Al-Hilal, geçen hafta Al-Taawoun ile 2-2 berabere kalmasının ardından, lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde kaldığı için rotasını düzeltmeyi hedefliyor.