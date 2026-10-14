Bunu, Münih ekibinin Viking Stavanger deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçının Prime Video yayınında yorumcu olarak söyledi. Kane dünyanın en iyi futbolcusuna verilen ödülün en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor ancak Lamine Yamal (FC Barcelona) ve Kylian Mbappe (Real Madrid) gibi güçlü rakipleri de var.

Ballon d'Or'da, FIFA dünya sıralamasındaki ilk 100 ülkeden 100 gazeteci, Altın Top'u alacak oyuncuyu oylarıyla belirliyor. Bu, Kane için bir dezavantaj mı? Kramer, "Bence dünyadaki bütün teknik direktörler oy verseydi Harry Kane seçilirdi" dedi. İngiliz futbolcu, salı günü attığı iki golle Bayern Münih'in Norveç'teki 3-3'lük maçtan en azından bir puan çıkarmasını sağlamıştı.

Kramer ise sözlerinin medya mensuplarını küçümseme olarak anlaşılmasını istemedi. Eski orta saha oyuncusu, "Gazeteciler de elbette futboldan anlıyor. Teknik direktör olsan Harry Kane'i takımında görmek istersin. Bana göre onun Bayern için değeri, başka herhangi bir oyuncunun kendi takımı için taşıdığı değerden daha büyük" diye konuştu.

Christoph Kramer'e göre Ballon d'Or'u kim kazanacak?

Ancak Kramer, medya mensuplarının 26 Ekim'de Paris'te düzenlenecek törende ödüllendirilecek isim olarak Kane'i seçeceğine inanmıyor. Kazananın kim olacağına ilişkin görüşünü, "İşin içinde büyü ve dış görünüş de olduğu için Lamine Yamal diyorum" sözleriyle açıkladı.

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Ballon d'Or oylaması düzenli olarak tartışmalara yol açıyor. Franck Ribery, Bayern Münih ile üç kupa kazanmasına rağmen 2013'te Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin arkasında yalnızca üçüncü olmuştu. 2024'te ise Real Madrid'in tüm temsilcileri, Vinicius Junior'ın Manchester City'den Rodri'nin arkasında ikinci seçildiğini gayriresmî yollardan öğrendikten sonra töreni boykot etmişti.