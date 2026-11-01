Alman "Bild" gazetesi bugün pazar günü, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında önümüzdeki salı günü "Riyadi Air Metropolitano" stadyumunda oynanacak Atletico Madrid karşılaşması öncesinde Bayern Münih'in kadrosunu vuran sakatlıklardaki son gelişmeleri açıkladı.

Gazete, İsmail Es-Saybari'nin ayak bileğinden ameliyat olduğunu ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını, Serge Gnabry'nin ise onu 4 ila 6 hafta sahalardan uzaklaştıracak bir diz arka adalesi sakatlığı yaşadığını belirtti.

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Michael Olise'ye gelince, sakatlığının kesin teşhisi henüz mevcut değil; bu da onun Atletico Madrid karşısındaki görev alıp almayacağını belirsiz kılıyor.

Kaleci Jonas Urbig ise dünkü maçın ardından kafasına aldığı sert bir darbenin ardından baş dönmesi yaşadı ve Bayern Münih, Rojiblancos karşısında görev alıp alamayacağına dair karar vermeden önce durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Bavyera ekibinin dört oyuncusu, dün cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena stadyumunda Bundesliga'nın sekizinci haftası kapsamında Borussia Dortmund ile 2-2 berabere biten maçta sakatlandı.

Beklenen Atletico karşılaşması, Şampiyonlar Ligi'nin son iki haftasında berabere kalan Bayern Münih için büyük önem taşıyor: Norveç ekibi Viking ile 3-3 ve İngiliz ekibi Arsenal karşısında 2-2.