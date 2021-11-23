Sığınacak yer kalmadı: Solskjaer'in gidişiyle Manchester Unitedlı futbolcuların artık bahanesi yok

Watford oyuncuları ikinci gollerini Rookery End'in önünde kutlarken, Manchester United oyuncuları başları öne eğik bir şekilde sahanın ortasına doğru yürüdüler.

Kaptan Harry Maguire'dan hiçbir cesaretlendirme ve motivasyon yoktu. Kafaları eğikti.

Cumartesi günü, maçın bitiş düdüğü çaldığında Claudio Ranieri'nin takımı Ole Gunnar Solskjaer'in tabutuna son çiviyi çakmıştı.

Norveçli Hoca, çıkış tüneline doğru yürürken özür diler gibi ellerini kaldırdı ve ardından el salladı. Manchester United menajeri olarak yaptığı son hareketin bu olduğunu biliyor olmalıydı.

Hemen arkasında Bruno Fernandes vardı. Portekizli yıldız, menajeri yuhalayan United taraftarının bu tepkisinden dolayı rahatsız oldu.

Kollarıyla işaret ederek, onların Solskjaer'i değil oyuncuları suçlamaları gerektiğini söylerken Fred tarafından soyunma odasına doğru çekildi.

Fernandes haklıydı ve oyuncuların da suçun bir parçası olması gerekiyordu.

Evet, sorunlar vardı. Solskjaer'in taktikleri ve oyun planları hakkında problemler vardı, ancak son birkaç haftadaki bazı performanslar berbattı.

Leicester, Liverpool ve Manchester City'ye karşı alınan mağlubiyetlerin ardından ortak bir görüş vardı. Futbolcular, kendilerine daha iyi bakmaları ve daha iyisini yapmaları gerektiğini söylediler.

Ancak bunu başaramadılar.

Maguire Salı günü yaptığı açıklamada, "Oyuncular futbol sahası içinde ve dışında her şeyin sorumluluğunu almalı, çünkü sahada oynayan bizleriz.

"Bu tip durumların futbolda olduğunu biliyoruz. Biz; menajer ve oyuncular olarak bir grubuz, ancak başarısızlığımızın bedelini menajerimiz ödedi. Bunun için çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.

"Büyük sorumluluklar alıyoruz, yeterince iyi olmadığımızı biliyoruz. Hem bireysel hem de ekip olarak kötüyüz ve bunun hakkında konuştuk.

"Şimdi ileriye bakmalı ve kulübü olması gerektiği yere yeniden taşımalıyız. Son birkaç ay yeterince iyi değiliz” dedi.

Solskjaer gitti ama oyuncuların birdenbire gelişeceğini düşündürecek bir şey var mı?

Solskjaer'in teknik ekibinden Michael Carrick, Kieran McKenna ve Mike Phelan'ı kulüpte tutma kararına bazı oyuncuların şaşırdığı görülüyor.

Solskjaer görevdeyken Carrick ve McKenna antrenmanlara katılıyordu. Bu yüzden, en azından başlangıçta takımda bir şey değişmeyecek.

Belirsiz bir süre için geçici görev üstlenen eski orta saha oyuncusu Carrick de çok az şeyin değişebileceğini öne sürdü:

"Ole ile uzun süredir yakın çalışıyorum ve çok benzer görüşlere sahibiz" dedi.

"Beraber uzun süre çalıştık ve bir süre çok iyi gittik. Bu yüzden, bekleyip görmemiz gerekecek" dedi.

Antrenman ve taktikler açısından çok az değişiklik beklendiği için oyuncuların ne yapacağı da çok fazla merak konusu değil.

Yapılan hesaplar, Manchester United kadrosunun üç ayda bir 88,5 milyon sterlin (118 milyon dolar) tutarında bir maaş faturasına sahip olduğunu gösteriyor.

Cristiano Ronaldo'nun dönüşü, Jadon Sancho ve Raphael Varane'ın transferleri nedeniyle maaş faturası son üç ayda yüzde 23 arttı.

Ancak kulübün parasının karşılığını alıp almadığı konusunda şüpheler var.

United, çıktığı son 13 maçın yedisini kaybetti ve son 25 maçta sadece iki mücadeleden gol yemeden ayrıldı. Premier Lig'de ise lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde, sekizinci sırada kaldılar.

Sonuçlar konusunda suçlanabilirler, ancak bireysel olarak da haftalardır başarısızlar.

Wayne Rooney talkSPORT'a yaptığı açıklamada, "Watford'daki o maçı izlerken çok hayal kırıklığına uğradım.

"Bir menajer olarak takımı kurabileceğinizi, hazırlayabileceğinizi ve şekillendirebileceğinizi biliyorsunuz, ancak bazı performansların mazereti olamaz.

"Kollarını sallayan, topu başkasına veren, başkalarını suçlayan oyuncular gördüm. Kabul edilemez. Oyuncularım bunu yapsa çok kızardım" dedi.

Bazı oyuncular, Leicester'a karşı alınan yenilginin ardından Solskjaer'in kendilerini bu çöküşten çıkaracak doğru adam olduğuna dair inançlarını kaybederken diğer üst düzey isimler ise Liverpool'a karşı alınan mağlubiyetteki takım konuşmasında alarma geçti.

Tutarlı bir yapının olmaması, bazı futbolcuların özel olarak rollerinin ne olması gerektiğini bilmediklerine yol açtı.

Bunların hepsi oldukça gerçek kaygılardır. Yeni bir yöneticinin gelmesi ve teknik ekibin değişmesine kadar bu sorunlar tam olarak ele alınmayacak.

Salı gecesi Villarreal'e karşı sistem ne olursa olsun, oyuncuların sorumluluk alması ve adım atması lazım.

Kötü performanslarının mazur görülmesi için, artık derinliği olmayan bir yöneticinin arkasına sığınamazlar.

Çeviri: Ethem Sündük

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