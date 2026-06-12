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Şifreli bir mesaj... Salah'ın menajeri, bir sonraki adımla ilgili belirsizliği artırıyor

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M. Salah
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Dünya Kupası
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Belçika
ABD

Rami Abbas spekülasyonlara son veriyor

Mohamed Salah'ın sağlığı ve Liverpool'daki geleceği hakkında artan söylentiler ortasında, menajeri Rami Abbas kısa ve kesin bir açıklama yaparak yerel ve uluslararası medyada dolaşan tüm spekülasyonlara son verdi.

Mısır milli takımının kaptanı, hesaplarından bir video yayınlayarak, İngiliz takımının formasını giydiği dokuz sezonun ardından, 2025-2026 sezonunun sonunda Reds'ten ayrılacağını duyurmuştu.

Abbas, "X" sitesindeki resmi hesabından attığı bir tweet'te şunları yazdı: "Mohamed gayet iyi. Ne o ne de ben, hassas gelecek planlarını ilgisi olmayan kişilerle tartışmayı tercih etmiyoruz. İkimiz de bu konuların mahremiyetine çok önem veriyoruz."

Abbas, "Evet, insanlar sorabilir ve her zamanki gibi nazik bir yanıt alabilirler, ancak hepsi bu kadar" diye ekledi. Bu sözleriyle, oyuncu ve ekibinin gelecek dönemle ilgili ayrıntıları açıklamamaya kararlı olduklarını vurguladı ve kendilerinden gelen yanıtların genellikle ayrıntılara girmeden nazik ve olağan olduğunu belirtti.

Bu açıklama, yerel ve uluslararası medyada, kulübü Liverpool'da olağanüstü bir performans sergileyen Mısırlı milli oyuncunun geleceği hakkında spekülasyonların yapıldığı ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisinin olduğu bir dönemde geldi.

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Salah, mesleki konularda sakin davranmayı tercih ettiği ve medya gürültüsünden uzak, saha içindeki performansına odaklandığı biliniyor.

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