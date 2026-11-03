Paris Saint-Germain'in sağ beki Based Eşref Hakimi, yurttaşı Hakim Ziyeş'in elindeki tarihi bir Fas rekoruna ortak olurken, Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique de benzeri görülmemiş bir sayıya ulaştı.

Enrique, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında bu akşam çarşamba günü ev sahibi Villarreal'e karşı oynanan maçta Hakimi'yi Paris Saint-Germain'in ilk on birinde sahaya sürdü.

İlk on bir tam olarak şu şekilde kuruldu: Safonov, Eşref Hakimi, Willian Pacho, İlya Zabarnyi, Lucas Hernandez, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Desire Doue, Magnes Akliouche.

Hakimi, Ziyeş'in başarısına ortak oldu

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre Hakimi, 83. maçına ulaşarak Avrupa kupaları maçlarında tarih boyunca en fazla forma giyen Faslı oyuncu unvanında Ziyeş'in rekorunu eşitledi.

Hakimi, beşinci haftada bu ayın 25 Kasım'ında Roma'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta sahaya çıkması halinde rekorun tek sahibi olabilir.

Hakimi, Şampiyonlar Ligi'nde 81 maça çıkmasının yanı sıra Kıtalar Arası Süper Kupa'da da iki maç oynadı.

Hakimi'nin bu maçlardaki forma giyişleri Real Madrid, Inter Milan, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain formalarıyla gerçekleşti.

Diğer tarafta, şu anda Brezilya ekibi Botafogo'nun oyuncusu olan Ziyeş ise Şampiyonlar Ligi finallerinde 45 maç, eleme turlarında 14 maç oynarken, bunun yanında Avrupa Ligi'nde 17 maç, aynı turnuvanın eleme turlarında 6 maç ve Kıtalar Arası Süper Kupa'da da bir maç oynadı.

Ziyeş bu Avrupa turnuvalarını Chelsea, Ajax, Galatasaray ve Hollanda ekipleri Twente ile Heerenveen formalarıyla oynadı.

Enrique için benzeri görülmemiş bir başarı

Kendi cephesinde Enrique, "Stats Foot"a göre bir Fransız kulübüyle turnuvada 50 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Bu da Parisli ekiple sürdürdüğü ve kıtasal düzeyde en üst seviyelerde rekabet etmeye devam ettiği serüveninin devamında geldi.

Vitinha ve eksilme bilmeyen seri

Portekizli Vitinha ise 2022 yazında katıldığından bu yana Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 58 maçının tamamını oynayarak ve hiçbir karşılaşmada eksik kalmayarak takımın Avrupa serüveninde istisnai bir varlık sergilemeye devam ediyor.