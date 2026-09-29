Acaba Slaven Bilic de aynı izlenimi edindi mi? Teknik direktör meslektaşı Christian Ilzer, birkaç ay önce TSG Hoffenheim’da geçen sezon tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsünü bir miktar kaybeden Andrej Kramaric hakkında, "Yedek kulübesinde oturmaktan asla memnun olmayacak" demişti.

Kroatistan Milli Takımı teknik direktörü olarak 14 yıl sonra dönüşünü Çekya’da alınan 2-1’lik deplasman galibiyetiyle kutlayan Bilic, Prag’da Kramaric’i yine 90 dakika boyunca kulübede bekletti. Bu, milli takımın en golcü üçüncü oyuncusunun bu sezon başına ilk kez geldi, ancak Kramaric Hoffenheim’da da tamamen istatistiksel açıdan bakıldığında şaşırtıcı derecede zayıf bir başlangıç yaptı.

Şu ana kadarki altı resmi maçta sadece 68 dakika süre aldı. Ilzer onu henüz bir kez bile ilk 11’e yazmadı. Geçen sezon Hoffenheim güçlü bir sezonun ardından beşinci sırayı alırken Kramaric 28 kez ilk 11’in parçası olmuş ve her zamanki gibi etkileyici rakamlar ortaya koymuştu: 2016’dan bu yana Kraichgau’da forma giyen ve artık 35 yaşında olan TSG’nin rekortmen golcüsü için 36 maçta 15 gol ve sekiz asistlik performans kayda geçmişti (366 maçta 158 gol).

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Andrej Kramaric’in Hoffenheim’daki durumu Julian Nagelsmann dönemindeki bir evreyi hatırlatıyor

Kramaric, Almanya’daki döneminde böyle bir düşüşü yalnızca bir kez yaşamak zorunda kaldı. Bu çok uzun zaman önceydi. Hoffenheim’ın başında Julian Nagelsmann’ın bulunduğu 2017/18 sezonunun ilk yarısında. Bugün olduğu gibi Kramaric o dönemde de üst üste beş kez yedek kulübesinde oturmuştu, ancak son dönemde Ilzer yönetimindekine kıyasla oyuna sonradan girerek daha fazla süre almıştı.

Bunun böyle olmasının iki nedeni var. Öncelikle Kramaric, son 16 turunda elenene kadar oynanan dört maçta üç kez forma giydiği, ancak her seferinde oyuna sonradan dahil olduğu Dünya Kupası’nda yer aldı. Portekiz karşısındaki elenişten beş gün sonra Kramaric kasığından ameliyat oldu ve bu nedenle TSG antrenmanlarına epey gecikmeli başladı. Aradaki farkı henüz kapatamaması ise son derece doğal.

Buna ek olarak Hoffenheim’ın kadrosu, Avrupa Ligi’ne katılımın getirdiği ekstra yük nedeniyle belirgin şekilde genişledi. Kanat oyuncusu Bazoumana Toure’yi Newcastle United’a yaklaşık 50 milyon euroya satan ve orta saha tecrübesi Grischa Prömel’i bonservissiz şekilde VfB Stuttgart’a gönderen kulüp, buna karşılık altı yeni oyuncu için 66 milyon euro harcadı.

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TSG Hoffenheim’da Andrej Kramaric’in rakipleri kimler?

Her şeyden önce geri dönen ve yeni milli oyuncu olan Bambase Conte ile Salzburg’dan alınan Adam Daghim, şu ana kadar kanatlarda açık şekilde önde görünüyor. Hücum hattında ise Kramaric, yeniden çıkışa geçen Adam Hlozek ile koşu gücü çok yüksek Tim Lemperle ve Max Moerstedt ile rekabet ediyor. Fisnik Asllani de RB Leipzig’e transferinin gerçekleşmemesinin ardından son dönemde Ilzer için yeniden oyuna girebilecek bir seçenek oldu.

Yine de Avusturyalı teknik adamın Kramaric’i kalıcı olarak gözden çıkarmayacak kadar akıllı olacağı kesin. Ilzer, örneğin Kramaric’in HSV karşısında 300. Bundesliga maçına çıktığı aralık ayında, Hırvat oyuncu için "Detaylarda yetenekleri üzerinde yorulmadan çalışan üst düzey bir profesyonel" demişti. "Hepimiz için, tüm takım için bir örnek" sözleriyle övgüde bulunan Ilzer, Kramaric’i "aşırı bir kazanan tipi" ve "bu takımın önemli bir parçası" olarak nitelendirmişti. Hoffenheim’ın sözleşmesini daha mayıs başında 2028’e kadar uzatması da boşuna değildi.

Bu nedenle kısa süre içinde daha fit bir Kramaric için kapının yeniden açılması sürpriz olmaz. Hele ki rakiplerinin şu ana kadar ceza sahası önünde ona korku saldığı da söylenemez. Hoffenheim, ligdeki dört maçta yedi gol attı ama bunu bir yandan 10 başka kulüp geride bıraktı. Diğer yandan takım, fırsatları değerlendirme konusunda da tıpkı puan tablosunda olduğu gibi alttan beşinci sırada yer alıyor.

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Hoffenheim’ın yoğun maç trafiği Andrej Kramaric’in işine yarayabilir

Kramaric’in daha sık forma giymesi adına bir başka argüman da yüksek maç temposunun başlaması olacak gibi görünüyor. Mevcut milli ara sonrası üç haftalık süreçte Kraichgau ekibini yedi resmi maç bekliyor. Sonuçlar böyle zayıf kalmaya devam ederse Ilzer, tecrübeli taraftar sevgilisini oynatmak zorunda kalacak gibi duruyor.

Buna karşılık Bilic’in Kramaric’i kalan üç Uluslar Ligi maçında (İspanya’ya karşı iki kez ve sahasında İngiltere’ye karşı) nasıl kullanacağı ise ayrı bir konu. 2012’de yaklaşık altı yıl ve 65 maçın ardından milli takım teknik direktörlüğünü bıraktığında, Kramaric’in Hırvatistan formasıyla ilk maçına daha iki yıldan fazla vardı.

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Andrej Kramaric, Hırvatistan’ın en golcü oyuncusu olabilir mi?

Almanya’daki az sürelerine rağmen onu kadroya çağırmış olması, milli takımda 119 maçla Luka Modric’in (203), Ivan Perisic’in (159) ve Darijo Srna’nın (134) ardından dördüncü sırada bulunan hücum oyuncusu adına önemli bir işaret. En golcü oyuncular listesinde üç gol fazlasıyla ikinci sıradaki Perisic’e (39 gol) ve Srna’ya yetişmek, Kramaric için yeterince büyük bir motivasyon olmalı. Efsane Davor Suker’in 45 golü de kilometrelerce uzakta değil.

Ancak şu an için golsüz olan Kramaric’in öncelikle bu günlerde içinde bulunduğu küçük krizi savuşturması gerekiyor. Eğer yedek kulübesindeki statüsüne Nagelsmann döneminde verdiği tepkiyi verirse, Hoffenheim’da kimsenin buna itirazı olmayacaktır: Kramaric, sezonun ikinci yarısında attığı 11 golle vazgeçilmez hale gelmiş ve Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncülükte büyük pay sahibi olmuştu.

Andrej Kramaric: TSG Hoffenheim performans verileri

Resmi maçlar Goller Asistler 366 158 74



