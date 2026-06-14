"Şifa mucizesi"ne ve en kötü ana tanık olun... Mbappé, Fransa'nın sırlarını ortaya çıkarıyor

Fransa milli takımının forveti Kylian Mbappé, Les Bleus ile şampiyon olduğu 2018 Rusya Dünya Kupası'ndaki katılımıyla ilgili büyük bir sürprizi açıkladı.

Fransız milli takımı, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Belçika ile karşılaştı ve savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin attığı tek golle zorlu bir galibiyet elde etti.

Kylian, yarı final maçında oynamayabileceğini belirterek, maçtan önceki gün sırt ağrıları nedeniyle yataktan kalkamadığını söyledi.

"Le Parisien" gazetesine yaptığı açıklamada, Fransız milli takım teknik ekibinin bu haberi basından gizlemek için büyük çaba sarf ettiğini ve takımın ortopedi uzmanı Jean-Yves Vandeval'ın sonunda oynamasına izin verdiğini belirtti.

Oyuncu, "Jean-Yves Vandeval beni kurtardı. 2018'de yarı final maçı öncesinde, maçtan önceki gece ağrısız bir şekilde uyandım ama yataktan kalkamadım, kahvaltı yapamadım, sırtumu hissetmiyordum ve hiç hareket edemiyordum" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Koçu arayıp hareket edemediğimi söyledim. O da Fransa milli takımının ortopedi uzmanını da yanına alarak geldi ve bana birkaç omurumun sertleştiğini söyledi. Bu nasıl olabilir ki? Ben sadece uyuyordum! Bunu, özellikle basından saklamam gerekiyordu. Bu yüzden düzgün yürüyemememe rağmen mümkün olduğunca dik durmaya çalıştım."

Real Madrid'in yıldızı şöyle devam etti: "Maçtan önceki gün antrenman yapmadım ve ertesi gün, hala biraz ağrı hissetmeme rağmen, yarı final maçında ve ardından final maçında oynayabildim."

Kylian Mbappé'nin değiştirmek istediği anlar

Kylian Mbappé, kariyerinde sonucu değiştirmek için yeniden yaşamak istediği anlardan da bahsetti. 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı oynadıkları maç ve 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı oynadıkları maçı mantıklı bir şekilde sayarken, Euro 2021'de İsviçre'ye karşı aldıkları yenilgiyi neden değiştirmek istemediğini henüz açıklamadı.

O şöyle dedi: "Değiştirmek isteyeceğim anlar mı? Oh, çok var. Özellikle de yenilgiler, çünkü onları yeniden yaşarsam, kaderin gidişatını değiştirebilirim. Örneğin, 2022'deki Arjantin maçını, Paris'te Bayern'e karşı oynadığımız finali ve Dortmund'a karşı oynadığımız yarı finali değiştirirdim. Avrupa Şampiyonası'ndaki İsviçre maçı mı? Hayır, onu değiştirmezdim. Son 16 turunda hayatta kalma şansını kaçırmazdım."

Ve devam etti: "Önümüzde hâlâ çok şey vardı. Her halükarda, ortamı göz önüne alırsak, kazanacağımızı sanmıyorum. Yine de, belki de bu, uzun zamandır, hatta ondan önce bile sahip olduğumuz en yetenekli takımdı. Ama atmosfer açısından Fransa milli takımıyla yaşadığım en kötü an olduğunu düşünüyorum. Takımı etkiledi."

Mbappé sözlerini şöyle bitirdi: "Aramızda bunu çok konuşuyoruz. Belki açıkça belli olmamıştır, ama bu, ben takıma katıldığımdan beri Fransa milli takımının en az kenetlendiği andı."