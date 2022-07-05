İkinci ligde oynanan bazı karşılaşmalarda elde edilen sıradışı skorlar yetkilileri araştırmaya itti.

Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA) 95-0 ve 91-1 biten iki maç hakkında inceleme yapıldığını açıkladı.

İkinci ligde oynanan ve toplam 187 gole sahne olan iki karşılaşmada Kenema şehrinin ekibi Kahunla Rangers ve Kono temsilcisi Gulf FC farka koştu.

İki takım rakipleri Lumbebu United ve Koquima Lebanon karşısında ezici bir skor elde ederken, ilk yarıların yalnızca 2-0 ve 7-1 bitmesi şüpheleri bu iki maçın üzerine topladı.

Şike ihtimali araştırılıyor

Federasyon maç sonuçlarının manipüle edildiği yönündeki iddiaları araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Federasyon Başkanı Thomas Daddy Brima, BBC Afrika'ya yaptığı açıklamada kararlı ifadeler kullandı:

"Böylesine utanç verici bir durumun cezasız kalmasına izin veremeyiz."

"Bir an önce soruşturma başlatıp bu rezaletin sorumlularını ortaya çıkaracağız."

"Suçlu bulunan herkes federasyon kuralları gereğince cezalandırılacak ve ardından ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonuna sevk edilecek."

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Maçın içindeki isimler ne söyledi?

Kahunla Rangers yöneticisi Eric Kaitell sosyal medyada yaşananları kınadığını belirten bir açıklama yaparak, ülkedeki ve dünyadaki tüm futbolseverlerden özür diledi.

"Kendi takımım ve diğer takımlar tarafından ortaya konan, profesyonellik dışı bu davranışı onaylamadığımı vurgulamak istiyorum."

"Teknik ekip ve yöneticiler de dahil olmak üzere takımdaki herkesi kapsayacak bir araştırma için komite oluşturuyorum. Suçu tespit edilenlere gerekli cezayı vereceğiz."

Lumbebu genel menajeri Mohamed Jan Saeid Jalloh ise yaşananların bilgisi dışında geliştiğini, fakat sadece kendisi adına konuşabileceğini söyledi.

"İkinci yarıda çok fazla gol yedik. Sinirlendim ve bir ara saha kenarını terkettim. Ardından maça konsantre olamadım, kaç gol yediğimizi bile bilmiyorum."

"Asla şikenin bir parçası olmam."

"Yetkilileri her iki maçı da inceleyip sorumluları cezalandırmaya davet ediyorum."