Şiddetli hava koşulları Fransa ve Irak’ı zorluyor: Dünya Kupası maçının ikinci yarısının başlaması saatler sürebilir

Fransa ile Irak arasındaki Dünya Kupası maçının ikinci yarısının başlangıcı ertelendi. Philadelphia’da şiddetli fırtına çıktı ve bu nedenle maç zorunlu olarak durduruldu. Maçın ne zaman yeniden başlayabileceği belli değil.

Maç başlamadan önce bile fırtına endişesi vardı. Fransız medyası hatta ilk düdüğün erteleneceğinden bahsetmişti, ancak iş o noktaya gelmedi. Hollanda saatiyle 23.00'da maç planlandığı gibi başladı, ancak maçın bitişi beklenen saatte olmayacak. İlk yarının son dakikalarında hava durumu yine değişti.

Başlangıçta koşullar nispeten katlanılabilir seviyedeydi ve maç devam etti, ancak kısa süre sonra gök gürültüsü ve şimşekler başladı. Devre arasında Philadelphia Stadyumu’ndaki büyük LED ekranlarda uyarı mesajları görüntülendi. “Şiddetli bir fırtına yaklaşıyor. Stadyumun açık alanından ayrılın ve stadyum personelinin yönlendirdiği şekilde stadyum içinde sığınak bulun,” yazısı okunduktan sonra tribünler boşaldı.

Philadelphia’daki kurallara göre, stadyumun 13 kilometre yakınında şimşek tespit edildiği anda, 30 dakika boyunca maç oynanamaz. Bu nedenle ikinci yarının başlangıcı ertelendi.

Fransa ve Irak’ın ikinci yarıyı ne kadar beklemesi gerektiği belirsiz. Yeni şimşekler tespit edilir edilmez, yarım saatlik süre yeniden başlar.

Kurallara göre erteleme süresinin bir üst sınırı bulunmuyor. Dolayısıyla teorik olarak maçın yeniden başlaması saatler sürebilir, ancak Philadelphia’daki yetkililer saat 01.00 civarında ikinci yarıya başlanmasını hedefliyor. Geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica ve Auckland City de benzer koşullarla karşı karşıya kalmıştı. O zaman Orlando’daki fırtına nedeniyle ikinci yarının başlangıcı iki saatten fazla ertelenmişti.

Fransa, 1-0 önde olarak soyunma odasına çekildi.



